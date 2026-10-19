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鳳凰城太陽挖到二輪寶藏！根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，太陽球團今（19）日與24歲中鋒伊戈達羅（Oso Ighodaro）達成3年2900萬美元（約新台幣9.2億元）延長合約，且合約為全額保障，雙方合作關係將延續至2030至31年賽季。這名2024年第40順位新秀上季打滿82場例行賽，是全聯盟僅有18名全勤球員之一，並在季末站穩先發位置，正式獲得太陽長期綁定。這份續約並非立即取代伊戈達羅原有合約。太陽將先執行他2027至28年賽季價值約250萬美元的球隊選項，接著3年延長合約才會從2028至29年賽季開始生效。這樣的合約結構讓太陽在下個賽季繼續以相對低廉的薪資使用伊戈達羅，同時提前排除他進入自由市場的可能性。對伊戈達羅而言，則提早取得3年全額保障，確保未來數年的合約安全。新合約平均年薪約967萬美元，以先發中鋒行情而言並不算昂貴。若伊戈達羅持續進步，這份合約可能成為太陽未來數年相當具有性價比的操作。伊戈達羅上季是全聯盟僅有18名打滿82場例行賽的球員之一，平均上場22分鐘，貢獻6.5分、5.1籃板及2.3助攻。他在太陽例行賽最後21場比賽中先發17場，並在季後賽首輪面對奧克拉荷馬雷霆時繼續留在先發陣容。雖然太陽最終遭到橫掃，伊戈達羅仍透過高強度季後賽累積重要經驗，也讓球團更確定他是未來建隊的一部分。伊戈達羅新賽季4場季前賽有3場先發，在威廉斯（Mark Williams）持續缺陣的情況下，他將與馬魯阿奇（Khaman Maluach）競爭開季先發中鋒位置。相較於身體天賦更出色的馬魯阿奇，伊戈達羅的優勢是穩定性、比賽經驗與戰術理解。總教練奧特（Jordan Ott）也可能依照不同對手調整先發，在面對強調速度及換防能力的球隊時，伊戈達羅的機動性更容易發揮作用。伊戈達羅目前幾乎沒有外線投射能力，無法像現代伸展型中鋒一樣將對方禁區球員拉到三分線外。不過，他能透過掩護、空手切入及短擋拆策應參與進攻，也有能力在高位替隊友創造機會。伊戈達羅最大的特色，是接球後能迅速閱讀防守，而非停球等待。他不會勉強出手不擅長的中距離或外線投籃，而是透過傳球維持進攻流動，因此被視為能串聯隊友的「組織型內線」。防守方面，伊戈達羅具備足夠的移動速度，可以在擋拆後換防側翼甚至後衛。雖然他的護框威嚇力與籃板能力仍有進步空間，但換防彈性、跑動能力及穩定出勤，都是太陽願意提前續約的原因。伊戈達羅在2024年選秀會於第2輪第40順位被挑中，隨後加入太陽。他大學時期效力馬奎特大學，以球場判斷、傳球能力與防守機動性聞名，但缺乏外線投射及頂尖護框條件，使他的選秀順位落到第2輪。經過兩個賽季，伊戈達羅已從輪替邊緣球員逐漸成為先發人選。對正重新調整陣容結構的太陽而言，以平均不到千萬美元年薪留下24歲的年輕中鋒，不只降低未來補強壓力，也替球隊留下具備成長空間的本土養成戰力。