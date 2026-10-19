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▲宮脇咲良衣服太短，跳舞都差點走光。（圖／翻攝自X）

LE SSERAFIM成員以擁有健美體態知名，其中成員宮脇咲良（小櫻花）更是人氣王，過去曾是AKB48成員的她，多年前到韓國參加《PRODUCE 48》選秀節目，拿下第二名成為IZ*ONE出道，解散後她加入LE SSERAFIM活動中，近日團體在演唱會中穿著運動上衣熱舞，但疑似因為衣服真的太短了，讓她在跳舞時南半球直接露出來，片段公開後已超過200萬人點閱。本月16日，LE SSERAFIM在英國倫敦舉辦演唱會，演唱歌曲〈No celestial〉時，宮脇咲良穿著一件下擺超短運動上衣、一條極短熱褲上台，明明是為了保護身體才穿的衣服，但當她舉起手時，內衣卻沒辦法好好保護她的胸部，兩顆南半球全被看得一清二楚。影片在X公開後，片段已經超過200萬人次看過，讓許多粉絲相當氣憤，認為公開總是把最小、最短的衣服給宮脇咲良穿，「直接穿內衣上場就很過分了，還不給一件正常的」、「美巡那套綠色的也很誇張」、「上身短下身也短」、「造型師有病吧。」宮脇咲良為女團LE SSERAFIM成員，2011年時，以日本女團HKT48成員身分出道，2018年參加韓國選秀節目《PRODUCE 48》，以限定女團IZ*ONE成員打開韓國知名度。限定團活動結束後，2022年，她加盟HYBE，成為五人女團LE SSERAFIM成員，以〈FEARLESS〉正式出道，從日本偶像到韓國女團，讓許多粉絲看見她持續突破自己的毅力。