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KC 直落三橫掃 MVK 連勝搶下最後門票

▲歐洲 LEC 賽區 KC 戰隊，成為最後一支晉級 LOL 世界賽瑞士輪的隊伍。（圖／LOL Esports Flickr）

CFO 首戰對上北美第一種子 TL 有望爭取開門紅

▲台灣戰隊 CFO， LOL 世界賽瑞士輪首場將迎戰北美第一種子 TL。（圖／CFO提供）

GEN 對決 IG、G2 交手 DK T1 抽中巴西

▲由 Faker 領軍的 T1，LOL 世界賽瑞士輪首場，抽中巴西 CBLOL 第一種子 LOS。（圖／LCK Flickr）

2026《英雄聯盟》世界賽瑞士輪首輪抽籤結果

2026《英雄聯盟》世界大賽瑞士輪對戰組合揭曉！隨著歐洲 LEC 賽區 KC 在入圍賽最後一戰以3:0擊敗亞太LCP賽區MVK，成功搶下最後一張瑞士輪門票，16強首輪抽籤隨即登場，台灣戰隊中信飛牡蠣 CFO 將迎戰北美第一種子 TL，另一支 LCP 代表 TSW 則抽中 LYON，至於 Faker 領軍的衛冕軍 T1 將對上巴西戰隊 LOS，瑞士輪賽事預計於台灣時間10月24日凌晨開打。今年世界賽入圍賽共有 KC、MVK、C9、FURIA 等4支隊伍參賽，爭奪最後的瑞士輪席位，KC先在賽事中擊敗 C9，接著又戰勝 MVK，成功挺進最終晉級戰。面對背水一戰的 MVK，KC 依舊展現強勢表現，再以3:0拿下系列賽，整個晉級過程連續擊敗 C9 與 MVK ，順利搭上瑞士輪末班車。台灣戰隊 CFO 首輪抽中北美 LCS 第一種子Team Liquid（TL），雖然 TL 以北美賽區頭號種子身分出賽，實力不容小覷，但相較於同樣可能成為強敵的韓國 GEN 與中國 AL，這次抽籤結果仍讓 CFO 保有爭勝機會，首輪採取單場決勝制，任何一場比賽的發揮都可能影響後續晉級形勢。另一支 LCP 隊伍 TSW 則將迎戰北美戰隊 LYON，從首輪籤表來看，兩支亞太代表都沒有立即碰上 LCK 或 LPL 隊伍，能否將相對有利的對戰組合轉化為勝利，將是兩隊在瑞士輪初期的重要課題。除了CFO與TSW的首戰之外，瑞士輪也出現多場備受矚目的跨賽區對決，韓國 LCK 第一種子 GEN 將迎戰中國 LPL 隊伍 IG，歐洲勁旅 G2 則要對上韓國 DK，另一場焦點戰則是韓國 HLE 與中國 TES 正面交鋒，讓首輪就出現多場高強度對抗。至於由 Faker 領軍的 T1，首輪對手為巴西 CBLOL 第一種子 LOS，相較於 GEN、DK 與 HLE 等韓國隊伍首戰就面臨強敵，T1 的籤表看起來相對有利，不過仍須在比賽中證明自身實力，才能順利取得瑞士輪首勝。📌GEN vs IG📌TLAW vs CFO📌AL vs KC📌G2 vs DK📌HLE vs TES📌LOS vs T1📌TSW vs LYON📌BLG vs MKOI