2026《英雄聯盟》世界大賽瑞士輪對戰組合揭曉！隨著歐洲 LEC 賽區 KC 在入圍賽最後一戰以3:0擊敗亞太LCP賽區MVK，成功搶下最後一張瑞士輪門票，16強首輪抽籤隨即登場，台灣戰隊中信飛牡蠣 CFO 將迎戰北美第一種子 TL，另一支 LCP 代表 TSW 則抽中 LYON，至於 Faker 領軍的衛冕軍 T1 將對上巴西戰隊 LOS，瑞士輪賽事預計於台灣時間10月24日凌晨開打。
KC 直落三橫掃 MVK 連勝搶下最後門票
今年世界賽入圍賽共有 KC、MVK、C9、FURIA 等4支隊伍參賽，爭奪最後的瑞士輪席位，KC先在賽事中擊敗 C9，接著又戰勝 MVK，成功挺進最終晉級戰。面對背水一戰的 MVK，KC 依舊展現強勢表現，再以3:0拿下系列賽，整個晉級過程連續擊敗 C9 與 MVK ，順利搭上瑞士輪末班車。
CFO 首戰對上北美第一種子 TL 有望爭取開門紅
台灣戰隊 CFO 首輪抽中北美 LCS 第一種子Team Liquid（TL），雖然 TL 以北美賽區頭號種子身分出賽，實力不容小覷，但相較於同樣可能成為強敵的韓國 GEN 與中國 AL，這次抽籤結果仍讓 CFO 保有爭勝機會，首輪採取單場決勝制，任何一場比賽的發揮都可能影響後續晉級形勢。
另一支 LCP 隊伍 TSW 則將迎戰北美戰隊 LYON，從首輪籤表來看，兩支亞太代表都沒有立即碰上 LCK 或 LPL 隊伍，能否將相對有利的對戰組合轉化為勝利，將是兩隊在瑞士輪初期的重要課題。
GEN 對決 IG、G2 交手 DK T1 抽中巴西
除了CFO與TSW的首戰之外，瑞士輪也出現多場備受矚目的跨賽區對決，韓國 LCK 第一種子 GEN 將迎戰中國 LPL 隊伍 IG，歐洲勁旅 G2 則要對上韓國 DK，另一場焦點戰則是韓國 HLE 與中國 TES 正面交鋒，讓首輪就出現多場高強度對抗。
至於由 Faker 領軍的 T1，首輪對手為巴西 CBLOL 第一種子 LOS，相較於 GEN、DK 與 HLE 等韓國隊伍首戰就面臨強敵，T1 的籤表看起來相對有利，不過仍須在比賽中證明自身實力，才能順利取得瑞士輪首勝。
2026《英雄聯盟》世界賽瑞士輪首輪抽籤結果
📌GEN vs IG
📌TLAW vs CFO
📌AL vs KC
📌G2 vs DK
📌HLE vs TES
📌LOS vs T1
📌TSW vs LYON
📌BLG vs MKOI
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今年世界賽入圍賽共有 KC、MVK、C9、FURIA 等4支隊伍參賽，爭奪最後的瑞士輪席位，KC先在賽事中擊敗 C9，接著又戰勝 MVK，成功挺進最終晉級戰。面對背水一戰的 MVK，KC 依舊展現強勢表現，再以3:0拿下系列賽，整個晉級過程連續擊敗 C9 與 MVK ，順利搭上瑞士輪末班車。
台灣戰隊 CFO 首輪抽中北美 LCS 第一種子Team Liquid（TL），雖然 TL 以北美賽區頭號種子身分出賽，實力不容小覷，但相較於同樣可能成為強敵的韓國 GEN 與中國 AL，這次抽籤結果仍讓 CFO 保有爭勝機會，首輪採取單場決勝制，任何一場比賽的發揮都可能影響後續晉級形勢。
另一支 LCP 隊伍 TSW 則將迎戰北美戰隊 LYON，從首輪籤表來看，兩支亞太代表都沒有立即碰上 LCK 或 LPL 隊伍，能否將相對有利的對戰組合轉化為勝利，將是兩隊在瑞士輪初期的重要課題。
除了CFO與TSW的首戰之外，瑞士輪也出現多場備受矚目的跨賽區對決，韓國 LCK 第一種子 GEN 將迎戰中國 LPL 隊伍 IG，歐洲勁旅 G2 則要對上韓國 DK，另一場焦點戰則是韓國 HLE 與中國 TES 正面交鋒，讓首輪就出現多場高強度對抗。
至於由 Faker 領軍的 T1，首輪對手為巴西 CBLOL 第一種子 LOS，相較於 GEN、DK 與 HLE 等韓國隊伍首戰就面臨強敵，T1 的籤表看起來相對有利，不過仍須在比賽中證明自身實力，才能順利取得瑞士輪首勝。
📌GEN vs IG
📌TLAW vs CFO
📌AL vs KC
📌G2 vs DK
📌HLE vs TES
📌LOS vs T1
📌TSW vs LYON
📌BLG vs MKOI