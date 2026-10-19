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▲除了演出，T-ARA也準備夜市套圈圈遊戲與粉絲互動。（圖／網銀國際影視）

韓國女團T-ARA昨（18）日在高雄流行音樂中心海音館舉辦《T-ARA Fancon 2026 in Taiwan》，居麗、𤨒晶、孝敏、芝妍一連獻唱〈Bo Peep Bo Peep〉、〈Roly-Poly〉等多首經典歌曲，掀起全場回憶殺。除了精彩演出，她們將台灣夜市套圈圈搬上舞台，與粉絲近距離互動，成員們也聽見不少令人驚訝的追星故事，不僅有人從11歲一路追到26歲，甚至有Queen's（粉絲名）為了來看T-ARA，連工作都辭了，讓4位女神又驚又感動。演出一開場，4位女神居麗、𤨒晶、孝敏、芝妍以性感豹紋造型霸氣登場，並以電音舞曲〈Bo Peep Bo Peep〉揭開序幕，瞬間點燃全場熱情，隨後更用中文大喊：「大家好，好久不見了！」引發Queen's熱烈尖叫。除了舞台演出，T-ARA也透過「心願便利貼」環節與粉絲分享彼此的故事，有粉絲寫下自己的爸爸也是Queen's，讓𤨒晶又驚又喜，當場隔空用中文撒嬌喊話：「謝謝爸爸！」還有粉絲透露從11歲一路追隨T-ARA到26歲，甚至有人為了來看演出不惜辭職，支持行動力讓成員們又驚訝又感動。T-ARA更將台灣夜市文化搬上舞台，成員們與粉絲組隊挑戰套圈圈，考驗手氣與默契，獲勝隊伍還有機會獲得與成員合影的專屬福利，讓Queen's把握難得機會近距離互動；孝敏還加碼與奪下夜市冠軍的Queen's自拍，沒想到該名Queen's一轉身，竟與居麗熱情「相認」，原來對方是居麗的忠實粉絲，意外插曲讓成員與粉絲笑成一片。熱鬧的互動過後，現場氣氛逐漸轉為溫暖感性，居麗分享，接連演唱多首歌曲，彷彿也跟著旋律重新走進過往的回憶，並感謝Queen's一路以來的陪伴，芝妍隨後表示，T-ARA特別準備了一首想透過歌聲傳達給Queen's的心意之作〈20090729〉，台下Queen's也紛紛舉起手機燈光回應，點點光芒映照舞台，歌聲與燈海交織出動人畫面，讓這份跨越多年的陪伴與情誼在旋律中悄然流淌。隨著演出逐漸進入尾聲，她們一連帶來〈So Crazy〉、〈Falling U〉、〈Roly-Poly〉等歌曲；現場燈光緩緩暗下，大銀幕隨即播放Queen's精心準備的應援影片，一幕幕記錄著台灣粉絲陪伴與支持的畫面，讓4位成員再次感受到大家一路以來的心意，為這場演出留下難忘回憶。