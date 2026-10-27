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11月台北東區開幕！日本「名代宇奈とと」百元起鰻魚飯來了

▲日本平價「名代宇奈とと」來台灣！11月開吃百元起鰻魚飯。（圖／名代宇奈とと鰻魚飯提供）

菜單39元起搶先看！台灣首家日本鰻魚居酒屋「名代宇奈とと」

▲同步開吃日式下酒菜與特色串燒、烤物等料理。（圖／名代宇奈とと鰻魚飯提供）

▲「名代宇奈とと」鰻魚飯標榜炭火現烤。（圖／名代宇奈とと鰻魚飯提供）

台灣「名代宇奈とと」鰻魚飯居酒屋地址！店裝一覽

▲「名代宇奈とと」鰻魚飯將開在台北東區SOGO商圈。（圖／名代宇奈とと鰻魚飯提供）

「名代 宇奈とと」台灣旗艦店

▲在日本超過60家門市的「名代 宇奈とと」，店前常見排隊人潮。（圖／名代宇奈とと鰻魚飯提供）

▲「名代宇奈とと」使用台灣養殖外銷日本等級的青口新鰻，採傳統粉料拌水調製的飼料餵養，幫助鰻魚充分吸收營養。（圖／禾洋商業設計提供）

國人到日本旅遊也會造訪的平價「名代宇奈とと（宇奈鰻魚飯）」來了！香繼光集團證實，最快11月在台北東區開幕首家「炭火鰻魚飯專賣店 × 日本居酒屋」旗艦店，供應百元起鰻魚飯，搭配39元起日式小缽料理開吃60款下酒菜、特色串燒等，本文整理餐廳地址、營業時間、菜單價格、搶先看。在日本擁有逾60家門市的東京平價炭火鰻魚飯「名代 宇奈とと」（Nadai Unatoto），確定11月正式登台！由台灣香繼光集團與日本G-FACTORY株式会社強強聯手，打造台灣首家「炭火鰻魚飯專賣店 × 日本居酒屋」複合式旗艦店，插旗台北東區黃金地段。標榜嚴選食材、職人炭火現烤工藝與親民價格三大優勢，開吃道地炭火現烤的鰻魚飯，只要百元起的划算價格，將打破消費者對於傳統鰻魚飯的高價印象。台灣首家日本鰻魚居酒屋「名代宇奈とと」，嚴選三代傳承的專業鰻魚供應商，精心挑選、符合外銷日本品質等級，腹部帶有青口色澤的青口新鰻，主打肉質細緻、油脂豐潤的口感；並堅持傳統炭火現烤工藝，搭配刷上日本直送的經典特製醬汁，烤出鰻魚豐潤油脂與誘人香氣，預計還有白燒鰻魚等、帶來三種風味鰻魚料理。除了引進日本經典炭火鰻魚料理，菜單更集結豐富多樣的日式下酒菜與特色串燒、烤物，最便宜日式小缽料理只要39元起，還有69元起的日式可樂餅、大阪燒風味雞肉丸、墨魚甜不辣等，連松阪豬燒肉、挪威鯖魚都吃得到；並搭配20多款酒水飲品。面向綠意盎然的瑠公公園，兩層樓獨立建築的「名代 宇奈とと」台灣旗艦店，就位於台北東區SOGO商圈、距離捷運忠孝復興站步行僅約3分鐘。溫潤木質搭配深色金屬交織暖色燈光作為店裝設計基調，融合現代日式美學與居酒屋的自在氛圍，把傳統鰻魚店形象翻轉為潮流居酒屋樣貌。呼應日本「二毛作」的複合經營概念，白天是平價、快速又美味的炭火鰻魚飯專賣店；晚上則轉身為氣氛熱絡的日本潮風鰻魚居酒屋，連夜貓族都能在宵夜時段吃得到炭火鰻魚飯。地址：台北市大安區忠孝東路四段49巷4弄6號電話：02-7751-5435時間：11:00-23:00