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京華城因2019年熄燈後，原計畫改建頂級商辦卻因容積率弊案停工，導致現今京華城商圈蕭條死寂，台北市長參選人沈伯洋今（19）日接受媒體專訪時表示，一個官司要進行多就法律上可以預估，所以首先要告訴大家，這塊地何時能活化，讓附近有預感，至少這幾年要做什麼；其次，用捷運施工協助周遭商家計畫套用到京華城商圈；第三，將松菸從大巨蛋往松山的人流引入商圈，這是大型延伸商圈概念，認為這三點會有幫助。沈伯洋接受專訪時被問及京華城商圈蕭條何解，他說，因為官司這件事情會卡一陣子，但是一個官司進行多久法律上可以預估，所以第一個要告訴大家，這一片地到底何時才能活化，讓附近的人有預感，至少知道這幾年要做什麼。其次，捷運施工工程旁邊商家土地要怎麼協助，不然施工5、6年大家都受到影響，這不是都有計劃嗎？可以套用到這邊，用同一套做法下去；第三是「兩松計畫」，將松菸從大巨蛋一直到往松山，兩松人流更容易匯流，這是一個大型延伸商圈概念，要怎麼把人流引導到京華城，需要的不是周邊發展計畫，還要有動線，人流引過去才會有商圈，這些會對京華城附近有幫助。