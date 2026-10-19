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K/DA新歌MV外流 官方幽默回應

▲K/DA全新單曲〈FIRESTARTER〉MV因為社群外流事件，官方只能提前上線。（圖／LOL官方YouTube）

(G)I-DLE小娟領軍 K/DA重磅回歸

LOL《英雄聯盟》旗下虛擬女子團體K/DA今（19）日推出全新單曲〈FIRESTARTER〉，但這場回歸卻伴隨著意外插曲，原定於10月20日才發表的重磅作品提前一天上線，主因是X平台上出現非官方人員洩露資訊，包含K/DA新造型、歌名、演唱者乃至實體飲料店跨界合作等細節遭提前曝光，迫使官方緊急彈性調整公開日程。面對突如其來的外流事件，官方展現幽默應變力，在提早公開MV的社群貼文中，官方特別加上了一句「未經我們同意就點火了？」的幽默註解，巧妙連結新單曲名稱，既化解了洩漏事件的尷尬，也瞬間點燃全球粉絲在社群平台上的討論熱度。本次新單曲〈FIRESTARTER〉延續了高規格製作水準，動畫MV繼續由曾操刀爆紅名曲〈POP/STARS〉的團隊Fortiche親自打造，並邀請Sean Bankhead負責舞蹈編排，演出陣容則集結(G)I-DLE成員美延、小娟，以及國際歌手Sophie Powers、Mimi Webb獻聲，呈現阿璃、阿卡莉、伊芙琳、凱莎等四位角色的獨特魅力。除了已線上映演的動態視覺影片外，全新EP單曲輯預計於10月21日登陸各大音樂串流平台，新曲影片中四位角色展現了兩種風格的服裝造型，雖然遊戲內造型美術圖與確切上市日期尚未公布，但相關周邊與視覺早已引發廣大玩家熱烈期待。