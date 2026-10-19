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▲Yasal在動漫展的簽名會中直接熱吻粉絲，事後親自解釋是粉絲要求。（圖／翻攝自X@Yasal_170）

韓國Coser「Yasal（야살）」因甜美外貌與好身材，在X擁有近百萬粉絲。而近日Yasal到中國動漫展，在簽名會上大方與粉絲互動、粉絲福利大放送，還直接嘴對嘴熱吻一名女粉絲，影片狂吸5000萬觀看。對此，本人也親自留言發聲：「這是她要求的，不要誤會喔。」Yasal近日在中國動漫展熱吻粉絲的影片在X瘋傳，只見她穿著超低胸服裝，露出超深事業線，坐在桌前跟一名女粉自拍互動，接著托著女粉下巴，嘴對嘴的就直接親下去，女粉看似有點害羞的不斷往後躲，但Yasal則非常積極的親到底，親完兩人還比出愛心、貼臉擁抱合照，互動非常親密。這個超狂的粉絲福利，也讓許多人都看傻，驚訝直呼：「現在漫展都可以直接親親了嗎？」、「也太甜蜜了吧！動漫角色現在都這麼開放了～」看到親吻粉絲片段引發熱議後，Yasal本人也親自到影片下方留言澄清：「她是我的一名女粉絲，是她要求的，所以不要誤會喔。」Yasal是非常知名的Cosplayer與二次元自媒體博主，曾扮演過《棕色塵埃2》、《勝利女神：妮姬》、《碧藍航線》等角色。而在去年上海Bilibili World（BW）動漫展中，Yasal受邀擔任韓國手遊《棕色塵埃2》的官方Coser，以性感的「兔女郎墨菲亞」造型亮相，因為外型亮眼加上對粉絲合照配合度極高成為全場焦點，不料卻因人氣過旺，遭到同場的中國Coser以「服裝不符規範、尺度過大」集體嫉妒檢舉，第二天被要求換成普通便服，還被提前請離場。不過這件事卻讓Yasal被同情，人氣直線升高，可以說是因禍得福。