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美國商轉成功2年來台 清大拚2031年引進

核廢料有解？葉宗洸提中子反應器把核廢當燃料

政府提出要推動新式核能，清華大學今（19）日與美國微型模組化反應器（MMR）業者NuCube Energy簽訂合作備忘錄（MOU），談論新式核能在台灣落地部署評估，以此取代校內現有的水池式研究用反應器（THOR），目標在2031年就可以在清華裝機，成為台灣首座MMR核反應器。學界對於300MW以下的核電廠都稱為小型模組反應爐（SMR）；而MMR裝置容量約20MW以下，規模更小，但同樣具備「模組化生產、核廢料小、空氣冷卻」等特點。清大現有的THOR機組已經運轉超過65年，預計在2040年除役，清大為使未來核能領域教學、研究、醫療持續進行，與NuCube 簽訂MOU探討在清大設置MMR的可能性。清華大學校長高為元說，經濟部6月發布《2030能源轉型白皮書》，對於新式核能採取開放態度，過去清大在核能人才培育、研發及應用都扮演重要角色，與NuCube合作也為了跨出下一步，期望可以了解MMR、SMR技術在台灣使用，也希望可以建立新技術能提升傳統產業在台灣發展。清華大學原子科學院院長葉宗洸表示，NuCube與美國愛達荷州立大學簽署MOU目標在2029年在該校設置全美第一部1MW 的NuSun-1 MMR；清大目標在對方完成美國商轉後的2年內，也就是2031年邀請對方來清大裝機；若一切順利，台灣將會在2031年看到第一部新式核能落地。對於新式核能在全球發展，NuCube Energy執行長Christian Rabiti說，5年前很難想像會有這樣的進展，如今看到許多美國公司都願意去嘗試投入新式核能研發及測試，近期看到新科技絡繹不絕投入市場，對於核能發展節奏有關鍵性變化；公司目標在2029年完成商轉，後續應會看到更多核能機組上線。對於新式核能機組是否會取代掉傳統核能機組地位，成本上是否有競爭力？葉宗洸回應，大型核能機組還是具有其任務，但很多企業都必須談論自籌電力，認為SMR、MMR都還是具有龐大市場，更補充，隨著科技發展起來，台灣製造業也有機會可以切入相關供應鏈。至於外界最關心核廢料議題，他認為，MMR同樣會有核廢料，全世界對於核廢料作法已是放在乾式貯存設施，若等到進步型反應器發展成功，就可以把核廢料拿去再做燃料，將可以會成為核廢料的解答。針對核能人才培育，葉宗洸受訪表示，過去幾年清華大學核子工程與科學研究所招生，11個名額可能只有足額人數來報名，但近期確有66個考生，認為是受到政府對新式核能態度轉變有關，「過去10年從來沒有這種。」