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▲趙正平透露當時問了工作人員後才知道，很多人都被該導演性騷亂摸過。（圖／翻攝自小姐不熙娣YT）

藝人趙正平日前登上節目《小姐不熙娣》，透露拍戲時曾被一名男導演言語性騷擾，在拍攝吊橋場景前，趁機大膽告白：「其實我很喜歡你。」還問趙正平對自己的想法，讓他當場嚇傻，小S（徐熙娣）、派翠克等人也都非常驚訝。接著趙正平還發現劇組工作人員竟然幾乎都是男性，一問才知道該導演習慣性騷擾所有工作人員，還有人脫上衣時曾被亂摸，誇張行徑讓現場都超震驚。趙正平近日登上《小姐不熙娣》，透露曾遭遇言語性騷擾，在拍某部戲的吊橋場景時，導演說先過去吊橋上感受一下山谷的風，不料兩人到中間後，導演就一直晃吊橋，趙正平說不要這樣，因為還要拍戲，不料對方突然告白：「其實我很喜歡你，我不知道你對我有什麼想法。」讓趙正平直呼當下腦袋像被雷打到一樣，感到震驚又不解，然後拍完他就默默走下吊橋，導演就知道趙正平沒有要理自己。而之後趙正平發現整個劇組幾乎都是男性，他便詢問工作人員原因，「後來才知道這個導演習慣性騷擾所有的工作人員。」甚至有時候工作人員拍戲習慣脫上衣，「他常常手就會摸這些男生。」還會說：「你的肌肉好大，如果今天晚上可以一起睡覺的話，一定會讓你開心。」這種性騷擾的言論，讓大家都超震驚。趙正平突然的爆料，也引發外界討論，「這種性騷擾的人要揪出來欸，也太噁心了吧」、「沒想到趙哥也有這種經歷」、「很想知道是誰」、「劇組全男性？是想要選妃嗎？」