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▲天使原本期待倫登與大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）組成豪華打線，但三人受到傷勢影響，始終無法長時間同場出賽。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯天使終於送走一紙延續7年的沉重合約。三壘手倫登（Anthony Rendon）2019年底以7年2.45億美元加盟，原本被期待與楚奧特（Mike Trout）、大谷翔平組成豪華核心，結果傷勢接連不斷，整段天使生涯只出賽257場、敲出22轟。隨著2026球季結束，這份巨約名義上的合約期正式走完，成為MLB史上最失敗的自由球員投資之一。倫登是在2019年幫助華盛頓國民奪下世界大賽冠軍後投入自由市場，天使隨即端出7年2.45億美元合約，希望他成為楚奧特、大谷之外的另一名攻擊核心。結果倫登只有加盟首季維持明星水準，2020年縮水球季出賽52場，繳出打擊率.286、上壘率.418、長打率.497；之後傷勢便接連找上門。2021年至2024年，他單季分別只出賽58、47、43、57場，2025年因左髖手術整季報銷，2026年也未再出賽。效力天使期間最終留下257場、打擊率.242、22轟、125分打點、OPS .717的成績。若計算2020至2026年天使總計1032場例行賽，倫登實際只參與257場，相當於缺席775場，出勤率僅約24.9％。若單純以7年2.45億美元合約總值除以257場出賽計算，天使平均為倫登每一場實際出賽支付約95.3萬美元。倫登原定2026年領取最後一年3800萬美元薪資，但雙方在球季前重新調整合約，將這筆款項延後數年支付，以降低天使短期薪資負擔。因此即使倫登已經連續兩季沒有上場，天使未來仍需支付剩餘款項。天使當初簽下倫登時，最令人期待的畫面，就是讓2019年世界大賽冠軍核心加入楚奧特與大谷，打造聯盟最豪華的中心打線之一，但三人的健康狀況始終無法同步。倫登加盟後長期受髖部、手腕、腿部等傷勢困擾，楚奧特也多次進入傷兵名單，最終三名明星真正能長時間一起出賽的時間極為有限。大谷甚至在2023年球季結束後轉投道奇，而天使依然沒能重返季後賽。倫登加盟前，天使上一次季後賽已經是2014年；他的整份7年合約走完，球隊仍未終結季後賽荒。倫登效力國民7個球季期間打擊率高達.290、136轟、546分打點，OPS .859，2019年更以126分打點拿下國聯打點王，並在世界大賽幫助國民奪得隊史首冠，也正因為他當時仍處於生涯巔峰，天使才願意投入2.45億美元。然而轉戰洛杉磯後，他5個有實際出賽的球季總共只貢獻3.8 WAR，最終讓這份合約被《華盛頓郵報》等美媒形容為MLB史上最糟糕的合約之一。