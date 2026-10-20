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民進黨台北市長候選人沈伯洋18日在松山、信義選區展開掃街活動，他從五分埔的老家開始出發，親友團也紛紛出面替他搖旗吶喊，其中，一名氣質出眾的美女在網路上引發討論。原來她是沈伯洋的堂姑，但年紀其實比沈伯洋小14歲，畫面曝光後在Threads上吸引2.6萬人按讚，不少人誇獎堂姑的美貌，更敲碗要她「原地出道」！沈伯洋的堂姑當天與其他沈家人聚集，一起替沈伯洋加油打氣，更為沈伯洋設計專屬口號：「沈家挺伯洋，台北更有望；沈家作伙行，伯洋一定贏！」在接受現場記者訪問時，堂姑也說對沈伯洋相當欽佩：「他所有的回應，包括他的臨場反應，跟他去解決問題的邏輯，我必須說，思想很周全。」而堂姑本人的美貌隨後也在Threads上引發討論，不少人大讚她很有氣質，外型亮眼：「沈伯洋的堂姑也太美了吧」、「堂姑也太漂亮」、「美又好有氣質的堂姑，女生看了也喜歡」、「我以為是堂妹，沒想過輩分居然是堂姑」、「堂姑有點像香港藝人黃翠如」、「堂姑太正，根本可以原地出道。而且這根本是堂妹還是堂姪女吧！」另外也有粉絲幫忙解釋，其實堂姑就是沈伯洋爸爸的堂妹，她比沈伯洋還小14歲，今年才30歲，還很年輕。看到她的美貌引發討論後，沈伯洋的堂叔也就是堂姑的親哥哥更在留言區回應：「我妹妹很美吧？」一起沾光。不過堂姑的社群、名字，目前都未被公開，大家只能期待日後在造勢場合可以與堂姑巧遇。