北韓近期似乎掀起一波烤肉餐廳開幕潮，短短1個多月內就有13間店陸續開張，從首都平壤一路擴展至地方城市，豪華裝潢、家庭包廂與戶外烤肉區，成為官方展示「民生改善」的新招牌。然而，在一間間烤肉店拔地而起的背後，北韓仍面臨嚴重的糧食與營養問題。外媒指出，聯合國估計北韓仍有超過4成人口營養不良，繁華餐飲景象與一般民眾的實際生活，形成強烈反差。
根據《韓國先驅報》報導，自9月初以來，北韓陸續在平壤及其他主要城市，開設烤肉專門餐廳，最新一家位於靠近中國邊境的兩江道惠山市。這些餐廳並非尋常的路邊小店，而是設有大型用餐空間、家庭包廂及戶外座位，部分場所更配備大型電子看板與夜間照明，展示「現代化」的餐飲環境。
北韓官媒也積極宣傳新餐廳開幕，將其塑造成「地方建設與生活水準提升」的象徵。不過，這波烤肉熱潮究竟反映經濟真正改善，還是只有少部分群體享受的到，仍引發外界關注。
1個多月開13間！金正恩藉烤肉店秀地方繁榮
報導分析，這波烤肉餐廳開幕潮，不只是餐飲業擴張，也具有政治宣傳意味。過去，比較現代化的餐飲與娛樂設施，主要集中在首都平壤，如今，類似設施開始向地方城市延伸，官方藉此營造各地居民都能享受現代生活的形象。
部分餐廳開幕時，首批受邀用餐者包括退伍軍人、功勳人士、模範勞工，這些是受到官方表揚的群體，凸顯這類安排除了展示建設成果以外，也可能具有獎勵特定群體、鞏固政治支持的作用。
然而，餐廳數量增加，並不代表所有民眾都能負擔在店內用餐，更不能直接證明北韓整體糧食供應已經改善。
下層民眾不容易吃到肉！調查揭生活差距
雖然烤肉餐廳越開越多，但肉類對部分北韓民眾而言，仍是不易取得的食物。報導引述脫北者調查指出，在2019年的受訪者中，自認屬於上層階級者，有81.8%每天或每週吃1到2次肉；中產階級的比例為66.2%。相較之下，自認屬於下層階級者，只有6.7%表示能以相同頻率吃肉，另有約30%的受訪者回憶，1年只能吃1到2次肉。
這些數據反映不同經濟階層，在飲食上的明顯差距。不過，調查反映的是特定時期受訪脫北者的經驗，不能直接視為當前全體北韓人口的飲食統計。
肉類進口額增逾4倍 仍難掩營養危機
北韓近年肉類進口額也有所增加。報導指出，北韓2025年進口食用肉類的金額約為3897萬美元，遠高於2019年的約898萬美元，是原先的4倍多。
然而，肉類進口增加與國內糧食問題並不矛盾，進口肉類能否普遍進入一般民眾的餐桌，仍取決於購買力、供應分配及市場取得管道。聯合國估計，北韓仍有超過4成人口營養不良，顯示當地糧食與營養問題依然嚴峻。
從豪華烤肉餐廳，到一年只能吃幾次肉的家庭，北韓當前呈現的，並非單純的繁榮或衰退，而是現代化建設與民生困境並存的景象。對金正恩政權而言，餐廳開幕可以成為展示建設成果的窗口，但能否讓更多民眾真正吃得飽、吃得好，才是衡量民生是否改善的關鍵。
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北韓官媒也積極宣傳新餐廳開幕，將其塑造成「地方建設與生活水準提升」的象徵。不過，這波烤肉熱潮究竟反映經濟真正改善，還是只有少部分群體享受的到，仍引發外界關注。
1個多月開13間！金正恩藉烤肉店秀地方繁榮
報導分析，這波烤肉餐廳開幕潮，不只是餐飲業擴張，也具有政治宣傳意味。過去，比較現代化的餐飲與娛樂設施，主要集中在首都平壤，如今，類似設施開始向地方城市延伸，官方藉此營造各地居民都能享受現代生活的形象。
部分餐廳開幕時，首批受邀用餐者包括退伍軍人、功勳人士、模範勞工，這些是受到官方表揚的群體，凸顯這類安排除了展示建設成果以外，也可能具有獎勵特定群體、鞏固政治支持的作用。
然而，餐廳數量增加，並不代表所有民眾都能負擔在店內用餐，更不能直接證明北韓整體糧食供應已經改善。
下層民眾不容易吃到肉！調查揭生活差距
雖然烤肉餐廳越開越多，但肉類對部分北韓民眾而言，仍是不易取得的食物。報導引述脫北者調查指出，在2019年的受訪者中，自認屬於上層階級者，有81.8%每天或每週吃1到2次肉；中產階級的比例為66.2%。相較之下，自認屬於下層階級者，只有6.7%表示能以相同頻率吃肉，另有約30%的受訪者回憶，1年只能吃1到2次肉。
這些數據反映不同經濟階層，在飲食上的明顯差距。不過，調查反映的是特定時期受訪脫北者的經驗，不能直接視為當前全體北韓人口的飲食統計。
肉類進口額增逾4倍 仍難掩營養危機
北韓近年肉類進口額也有所增加。報導指出，北韓2025年進口食用肉類的金額約為3897萬美元，遠高於2019年的約898萬美元，是原先的4倍多。
然而，肉類進口增加與國內糧食問題並不矛盾，進口肉類能否普遍進入一般民眾的餐桌，仍取決於購買力、供應分配及市場取得管道。聯合國估計，北韓仍有超過4成人口營養不良，顯示當地糧食與營養問題依然嚴峻。
從豪華烤肉餐廳，到一年只能吃幾次肉的家庭，北韓當前呈現的，並非單純的繁榮或衰退，而是現代化建設與民生困境並存的景象。對金正恩政權而言，餐廳開幕可以成為展示建設成果的窗口，但能否讓更多民眾真正吃得飽、吃得好，才是衡量民生是否改善的關鍵。