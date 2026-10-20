明天搭客運留意！國光客運明（21）日因為機房線路調整作業，上午9點到晚上6點期間網路暫時中斷，暫停買票、取票、退換票等服務，已經購票旅客不受影響。明天售票櫃檯僅接受「現金購買自由座票」或是直接使用電子票證上車刷卡或投現金。
國光客運指出，為讓原有網路服務功能例如加值、連線售票作業等更趨穩定，10月21日（三）09:00至18:00辦理機房線路調整作業，公司網路暫時中斷；若提前完成，將即刻恢復正常作業。
網路中斷期間持電子票證搭車的乘客不受影響，僅將中斷售票系統連線，暫停受理購買(取)對號票、退票與換票服務，包含全台臨櫃窗口、自動售票機、三大超商、網路訂票、LINE PAY、 LINE PAY MINI、 KLOOK、KKDAY、萬達通APP、信用卡刷卡、電子票證加值。
售票與搭車作法：
我是廣告 請繼續往下閱讀
網路中斷期間持電子票證搭車的乘客不受影響，僅將中斷售票系統連線，暫停受理購買(取)對號票、退票與換票服務，包含全台臨櫃窗口、自動售票機、三大超商、網路訂票、LINE PAY、 LINE PAY MINI、 KLOOK、KKDAY、萬達通APP、信用卡刷卡、電子票證加值。
售票與搭車作法：
- 對號路線已購票且已取票乘客：不受影響，依原班次、座號乘車。
- 對號路線：已提前訂位及付款但未取票乘客，請儘量於10月20日前到站取票；如10月21日搭車當天還未取票，仍可直接前往車站，出示購票證明，依車站指示領票登車。
- 對號路線現場購票乘客：請依循以下方式上車：
- 售票窗口：僅接受現金購買自由座票。
- 電子票證：上車時請直接刷悠遊卡（EasyCard）、一卡通（iPASS）或 ICASH 2.0搭乘，持TPASS2.0+搭乘之乘客請直接於車上刷卡即可累積次數及金額。
搭車前請確認卡片餘額充足或提前於三大超商(7-11、全家及萊爾富)或使用捷運站內的加值設備加值。
- 車上投現：請自備足額零錢並於上車時投現（車上不找零），由駕駛員或現場站務人員協助引導上車。
- 持社福卡旅客，請當天先至售票櫃檯窗口過卡扣點，再持登車聯乘車。
- 凡乘客持有發車時間為10月21日09:00-18:00期間之車票，若欲辦理退票者，本公司將免收退票手續費。信用卡購票者請在10月28日前各車站營業時間內，持原車票至窗口辦理退票。
- 網路中斷期間，客服專線0800-010-138同步暫停，如有客服需求請改撥070-1013-1083(依電信業者費率計算)。