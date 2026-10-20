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▲紅果短劇採取免費觀看模式，搭配自動連播與演算法推薦，讓不少觀眾看到停不下來。（圖／翻攝自紅果短劇官網）

中國短劇平台「紅果短劇」近期掀起追劇熱潮，一集僅約1至3分鐘，內容充滿重生、復仇、逆襲、霸總及穿越等情節，不少網友紛紛表示，原本只想看一集，回過神卻已經天亮。還有網友坦言自從迷上短劇後不再看書、學英文，連健身都放棄。隨著愈來愈多人表示Netflix已經很久沒打開，《NOWNEWS今日新聞》帶您認識這個全新的短劇平台，以及分析平台爆紅的背後原因。紅果短劇又稱「紅果免費短劇」，是抖音母公司字節跳動旗下的微短劇行動平台，於2023年8月正式推出。平台主打免費追劇，主要依靠廣告及內容分帳獲利，題材涵蓋甜寵、復仇逆襲、霸總、職場婚戀及玄幻仙俠等類型，另提供小說、聽書、漫畫及長影音內容。操作方式與短影音平台相似，使用者只要上下滑動便能切換劇集，並支援自動連播、倍速及小窗播放，觀看期間還能領取金幣或紅包，進一步增加用戶黏著度。不同於需要按月付費的影音平台，它採取免費觀看、廣告分帳模式，觀眾不必考慮是否訂閱，下載後即可開始追劇。加上每集時間極短，幾乎每隔數十秒便安排衝突、打臉或反轉，並在最關鍵的地方結束，迫使觀眾立刻點開下一集。平台再透過類似短影音的上下滑動、演算法推薦及自動連播，接連送上符合使用者口味的內容。搭配番茄小說等網路文學IP，從小說、短影音片段到完整短劇形成一條生產鏈，大量推出套路相似、卻能快速提供爽感的作品。截至2026年7月，紅果短劇每日活躍用戶達1.68億，甚至超過騰訊視頻、愛奇藝、優酷與芒果TV四大中國長影音平台日活總和；用戶平均每天觀看約125分鐘，等於一天有超過2小時交給短劇。紅果爆紅後，「紅果短劇降智」一度登上微博熱搜。不少觀眾表示，原本打算利用空閒時間閱讀、運動或學習，最後卻一有時間就打開短劇；也有人一部接著一部看到深夜，隔天精神不濟，連工作與生活作息都受到影響，因此將它形容為「新型電子毒品」。紅果不僅在中國爆紅，台灣也越來越多人入坑。Threads近日也掀起討論，有網友笑稱：「Netflix一集還沒看完，紅果已經重生、復仇、離婚、閃婚三次了」，直呼這類短劇宛如有毒，讓人再也回不去長影音平台。留言區不少人認同，表示紅果已成為唯一會打開的追劇App，甚至有人迷上真人短劇後，直接退訂Disney+、Netflix與愛奇藝另有網友透露，家中電視已經兩週沒開，Netflix又不能以兩倍速播放，常常看到睡著。然而當觀眾習慣短劇幾十秒就反轉、幾分鐘便完成復仇，面對需要慢慢鋪陳的長篇影集，容易覺得節奏太慢，甚至連第一集都看不完。醫師指出，長時間觀看高密度反轉內容，不代表智商真的下降，但持續接受快速刺激，可能造成短暫且可逆的認知影響，包括注意力不集中、工作記憶下降，以及對需要長時間投入的事情失去耐心。若睡前持續追劇，也可能讓大腦保持興奮，進一步影響睡眠。紅果短劇是否真的能取代Netflix，仍有待時間觀察，但它已成功改變不少人的追劇習慣。免費、節奏快又不斷製造爽點，讓觀眾在零碎時間也能迅速入戲，卻可能在不知不覺間一路看到天亮。紅果搶走的不只是長影音平台的觀眾，更是使用者原本留給睡眠、工作與生活的注意力；如何在追求爽感與維持正常作息之間取得平衡，也成為這股短劇熱潮背後最值得注意的問題。