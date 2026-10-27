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▲新竹市自112年起陸續推出「祝你好孕三部曲」，涵蓋凍卵補助、中醫助孕調理及婚後孕前健檢等資源，回應不同階段的備孕需求。（圖／NOWNEWS攝）

▲新竹市將育兒服務結合數位申辦平台，讓家長能透過線上管道查詢及申請相關服務，提升育兒服務申辦便利性。（圖／NOWNEWS攝）

▲新竹市推出定點臨托線上預約服務，家長可透過新竹市數位申辦平台或「新竹通」APP查看服務資訊並提出申請，因應臨時照顧需求。（圖／NOWNEWS攝）

年輕夫妻若考慮生育，需要考量的往往不只是一筆生育津貼。準備懷孕時，想了解身體狀況；孩子出生後，需配合工作安排孩子的照顧；碰上臨時需求，還要找得到短時間的托育支援。新竹市政府將政策重心從單一生育補助，逐步延伸至想生、懷孕、生產及孩子六歲前的不同階段，以「祝你好孕三部曲」提供備孕資源，鼓勵私立托嬰中心加入準公共化服務體系，並推出定點臨托線上預約，讓新手爸媽在不同階段都有相應的服務可運用，盼藉此減輕爸媽們的負擔，一起養育孩子長大。生育支持不必等到孩子出生才開始。新竹市政府自112年起陸續推出「祝你好孕三部曲」，以三項措施對應不同需求：凍卵補助讓符合條件的女性在規劃生育時間時，多一個選項；中醫助孕調理協助有備孕需求的夫妻；婚後孕前健檢則讓夫妻在懷孕前了解健康狀況。以婚後孕前健檢為例，檢查項目涵蓋基本身體、血液與尿液檢查，以及依性別安排的其他項目，透過進一步了解自身狀況，讓備孕計畫更具體。至於仍在衝刺職涯的市民，則可先認識凍卵補助與相關檢測；對已開始備孕的家庭，則可透過中醫助孕調理，由合約院所中醫師提供體質分析、飲食與穴位保健指導，以及藥膳調理，打造好孕體質。相較於生育津貼，市府把服務延伸至備孕階段，透過「祝你好孕三部曲」，協助有生育計劃的市民在孩子出生前超前部署。孩子出生後，托育是許多家庭不得不面對的重要關卡。家長不但要比較機構位置、照顧環境與費用，也要確認是否有可送托名額。新竹市政府鼓勵私立托嬰中心加入準公共化服務體系，比例從111年的55.4%提升至93.5%，讓家庭在公托以外，有更多可搭配托育補助的送托選擇。市府也推動托育服務精進計畫，提供托育人員久任獎勵及健康檢查補助，以支持照顧人力。固定送托之外，家庭也可能遇到短時間的照顧需求。過去預約定點臨托，家長須在上班時間打電話詢問；市府結合數位申辦平台與「新竹通」APP，提供線上預約服務。家長可透過電腦或手機查看服務資訊並提出預約，申請服務更便利。從規劃懷孕到孩子出生、安排送托，新手爸媽需要的支援隨著育兒階段改變。新竹市政府以「0–6歲市府養」為政策方向，「祝你好孕三部曲」把支持提前到備孕階段；鼓勵私立托嬰中心加入準公共化服務體系，讓家長有更多可搭配托育補助的送托選擇；定點臨托開放線上預約，則方便家庭安排短時間的照顧支援。這些措施讓家庭在考慮生育時，有更多資源作為後盾，也反映市府從一筆生育補助，逐步擴充為育兒支持的政策方向，希望與家長共同分擔生養孩子的壓力，陪伴每一個家庭走過人生的重要階段，將新竹市打造為「願生、敢婚、樂養」的友善幸福城市。新竹市政府 廣告