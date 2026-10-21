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▲奚夢瑤的紗裙頻和鞋跟打架。（圖／翻攝自微博）

中國超模奚夢瑤近來重返維多莉雅的秘密大秀，背著巨型金色翅膀，粉色薄紗，展露出曼妙身材，不過她的薄紗一直跟高跟鞋絆在一起，讓人看得膽戰心驚，想到8年前她也是因為踩到紗裙在台上摔得狗吃屎，因此淡出國際伸展台、結婚生子。今年37歲的奚夢瑤重返維密舞台，舉手投足都充滿自信，不過其中一套衣服是粉色紗裙，除了飄逸的柔美感吸睛之外，也因為裙擺太長，一直纏住她的高跟鞋，讓人看了膽戰心驚，但奚夢瑤不時拉開裙擺，調整步伐，最後從容不迫地走完全程，與8年前上海維密大秀呈現對比。8年前奚夢瑤在上海維密大秀中，一樣是穿著紗裙，還背著大翅膀，她沒注意到自己已經踩住裙擺，下秒直接摔個狗吃屎，把台下賓客都嚇壞。事後奚夢瑤痛哭，引發全網熱議，不過隔年維密依舊向她發出邀請，還宣布由她擔任大中華區品牌大使。但奚夢瑤心魔難過，之後逐漸淡出國際伸展台，將事業重心轉向演藝圈，後結識澳門賭王之子何猷君，婚後生下一子一女，這回重返伸展台引起話題。何猷君也分享老婆走秀畫面，誇獎她是家族的驕傲。