希爾頓集團旗下奢華酒店品牌「希爾頓世家酒店Signia Hilton」即將正式進駐台灣。身為亞太區首家、全球第九家的「台南希爾頓世家酒店Signia Hilton Tainan」宣布，預計於2027年第一季末盛大登場。台南希爾頓世家酒店也提到，將於2026年10月29日(四)舉辦首場招募活動，誠摯邀請具備熱情與專業的旅宿人才加入。

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作為希爾頓集團旗下的奢華品牌，希爾頓世家酒店Signia Hilton表示，品牌特色在於提供旅客輕奢豪華的體驗、精緻時尚的活力泉源與世界頂級的會議活動。品牌精神為「追尋自己的愛好」，因為生活不只是工作，而是在發掘你的愛好，滋養心靈，在工作中找到工作與生活的平衡。

▲「台南希爾頓世家酒店Signia Hilton」的原址，即是之前的大億麗緻酒店再重新改裝而成，酒店宣布將於10月29日舉辦人才招募活動。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「台南希爾頓世家酒店Signia Hilton」的原址，即是之前的大億麗緻酒店再重新改裝而成，酒店宣布將於10月29日舉辦人才招募活動。（圖／記者葉盛耀攝）

共344間房間  設置4大餐飲

亞太區第一家「台南希爾頓世家酒店」，坐落於台南精華地段，該原址就是之前的大億麗緻酒店，地理位置相當優越，一旁有百貨，匯聚多樣美食小吃的國華友愛商圈也能輕鬆步行到達，堪稱輕鬆銜接豐富的歷史古蹟、文創聚落與巷弄美食。酒店規劃全新的344間現代化客房與套房；擁有可容納800人的挑高6米無柱宴會廳，與4間多功能會議室。

酒店更有全日餐廳、中餐廳與品牌標誌性的目的地大廳酒吧與Club Signia俱樂部，提供多元餐飲選擇，並配備室內恆溫泳池、健身中心，是旅人探索台南文化、美食與城市魅力的最佳起點。

台南希爾頓世家酒店特別廣發英雄帖，將在2026年10月29日(四)舉行首次招募活動，本次招募涵蓋營運全部門人才，提供具競爭力的薪資福利、完善的國際連鎖飯店培訓體系，以及職涯發展平台，期盼吸引熱愛在地文化、具備國際視野的人才加入團隊。相關資訊請見台南希爾頓世家酒店104招募頁面：，或致電06-236-2323轉人資部洽詢。

▲「希爾頓世家酒店Signia Hilton」的房間與陳設（設計圖／希爾頓世家酒店提供）
▲「希爾頓世家酒店Signia Hilton」的房間與陳設（設計圖／希爾頓世家酒店提供）
▲「希爾頓世家酒店Signia Hilton」酒店設計典雅獨具風格（設計圖／希爾頓世家酒店提供）
▲「希爾頓世家酒店Signia Hilton」酒店設計典雅獨具風格（設計圖／希爾頓世家酒店提供）
明年開幕的還有「新北炎洲喜來登酒店」 成為新北市第7間國際酒店品牌

同樣將於明年開幕的新酒店，還包含攜手集團萬豪國際集團、於新莊副都心精華地段的「新北炎洲喜來登酒店」，酒店已宣告，將採住宅式共構的精品酒店寓邸設計，與炎洲THE ONE建案連棟相鄰。酒店樓高 20 層，2樓為餐廳區域、3樓規劃百坪的會館及親子友善空間，5至20樓為客房樓層，行政酒廊座落於酒店最高樓層。一樓則有「&More by Sheraton」咖啡廳，二樓則有 Semi-buffet「Daily Social食光餐廳」。新北炎洲喜來登酒店表示，預計最快將於明年將正式落成開幕，預計將成為新北市第7間國際酒店品牌。

▲「新北炎洲喜來登酒店」也宣告將於明年開幕，酒店樓高 20 層，並有146間房、2間餐廳。（圖／新北炎洲喜來登提供）
▲「新北炎洲喜來登酒店」也宣告將於明年開幕，酒店樓高 20 層，並有146間房、2間餐廳。（圖／新北炎洲喜來登提供）

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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。