希爾頓集團旗下奢華酒店品牌「希爾頓世家酒店Signia Hilton」即將正式進駐台灣。身為亞太區首家、全球第九家的「台南希爾頓世家酒店Signia Hilton Tainan」宣布，預計於2027年第一季末盛大登場。台南希爾頓世家酒店也提到，將於2026年10月29日(四)舉辦首場招募活動，誠摯邀請具備熱情與專業的旅宿人才加入。
作為希爾頓集團旗下的奢華品牌，希爾頓世家酒店Signia Hilton表示，品牌特色在於提供旅客輕奢豪華的體驗、精緻時尚的活力泉源與世界頂級的會議活動。品牌精神為「追尋自己的愛好」，因為生活不只是工作，而是在發掘你的愛好，滋養心靈，在工作中找到工作與生活的平衡。
共344間房間 設置4大餐飲
亞太區第一家「台南希爾頓世家酒店」，坐落於台南精華地段，該原址就是之前的大億麗緻酒店，地理位置相當優越，一旁有百貨，匯聚多樣美食小吃的國華友愛商圈也能輕鬆步行到達，堪稱輕鬆銜接豐富的歷史古蹟、文創聚落與巷弄美食。酒店規劃全新的344間現代化客房與套房；擁有可容納800人的挑高6米無柱宴會廳，與4間多功能會議室。
酒店更有全日餐廳、中餐廳與品牌標誌性的目的地大廳酒吧與Club Signia俱樂部，提供多元餐飲選擇，並配備室內恆溫泳池、健身中心，是旅人探索台南文化、美食與城市魅力的最佳起點。
台南希爾頓世家酒店特別廣發英雄帖，將在2026年10月29日(四)舉行首次招募活動，本次招募涵蓋營運全部門人才，提供具競爭力的薪資福利、完善的國際連鎖飯店培訓體系，以及職涯發展平台，期盼吸引熱愛在地文化、具備國際視野的人才加入團隊。相關資訊請見台南希爾頓世家酒店104招募頁面：，或致電06-236-2323轉人資部洽詢。
明年開幕的還有「新北炎洲喜來登酒店」 成為新北市第7間國際酒店品牌
同樣將於明年開幕的新酒店，還包含攜手集團萬豪國際集團、於新莊副都心精華地段的「新北炎洲喜來登酒店」，酒店已宣告，將採住宅式共構的精品酒店寓邸設計，與炎洲THE ONE建案連棟相鄰。酒店樓高 20 層，2樓為餐廳區域、3樓規劃百坪的會館及親子友善空間，5至20樓為客房樓層，行政酒廊座落於酒店最高樓層。一樓則有「&More by Sheraton」咖啡廳，二樓則有 Semi-buffet「Daily Social食光餐廳」。新北炎洲喜來登酒店表示，預計最快將於明年將正式落成開幕，預計將成為新北市第7間國際酒店品牌。
我是廣告 請繼續往下閱讀
亞太區第一家「台南希爾頓世家酒店」，坐落於台南精華地段，該原址就是之前的大億麗緻酒店，地理位置相當優越，一旁有百貨，匯聚多樣美食小吃的國華友愛商圈也能輕鬆步行到達，堪稱輕鬆銜接豐富的歷史古蹟、文創聚落與巷弄美食。酒店規劃全新的344間現代化客房與套房；擁有可容納800人的挑高6米無柱宴會廳，與4間多功能會議室。
酒店更有全日餐廳、中餐廳與品牌標誌性的目的地大廳酒吧與Club Signia俱樂部，提供多元餐飲選擇，並配備室內恆溫泳池、健身中心，是旅人探索台南文化、美食與城市魅力的最佳起點。
台南希爾頓世家酒店特別廣發英雄帖，將在2026年10月29日(四)舉行首次招募活動，本次招募涵蓋營運全部門人才，提供具競爭力的薪資福利、完善的國際連鎖飯店培訓體系，以及職涯發展平台，期盼吸引熱愛在地文化、具備國際視野的人才加入團隊。相關資訊請見台南希爾頓世家酒店104招募頁面：，或致電06-236-2323轉人資部洽詢。
同樣將於明年開幕的新酒店，還包含攜手集團萬豪國際集團、於新莊副都心精華地段的「新北炎洲喜來登酒店」，酒店已宣告，將採住宅式共構的精品酒店寓邸設計，與炎洲THE ONE建案連棟相鄰。酒店樓高 20 層，2樓為餐廳區域、3樓規劃百坪的會館及親子友善空間，5至20樓為客房樓層，行政酒廊座落於酒店最高樓層。一樓則有「&More by Sheraton」咖啡廳，二樓則有 Semi-buffet「Daily Social食光餐廳」。新北炎洲喜來登酒店表示，預計最快將於明年將正式落成開幕，預計將成為新北市第7間國際酒店品牌。