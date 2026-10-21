備受全台矚目的宜蘭頭城地標「阿拉伯宮」由創見束家以約 10 億元接手。日前曾帶綜藝天王胡瓜開箱該豪宅的房產網紅「Uncle Sam」（長拓不動產），昨（20）震撼宣布阿拉伯宮已正式完成交割！更令人驚喜的是，團隊隨即拋出震撼彈，宣布即日起正式啟動下一個宜蘭市心指標案——「宜蘭友愛百貨」！
🟡阿拉伯宮圓滿交割！曾帶胡瓜開箱轟動全台
長拓不動產負責人、知名房產網紅 Uncle Sam，先前因帶領綜藝大哥胡瓜主持的網路節目《下面一位》親自實地開箱阿拉伯宮，揭開內部神秘面紗，在網路掀起極大轟動。他昨於粉專發文，宣布這座備受矚目的指標建物已「正式完成交割，劃下圓滿句點」，並感謝親臨出價的各界企業主。謄本顯示買家為創見束崇萬家族旗下的萬情投資，傳以約 10 億元打包成交，相關資訊後續將在實價登錄公開。
🟡下一站友愛百貨！昔日年收9億地標將啟動
然而阿拉伯宮才剛落幕，Uncle Sam 隨即宣布下一站將啟動「宜蘭友愛百貨」，再度引發地產圈與宜蘭在地人熱議。樓高 16 層的友愛百貨座落宜蘭市心，為「台灣阿拉伯王」林昭文於 1997 年斥資回饋故鄉興建，不僅是宜蘭首間百貨，全盛時期年營收更高達 9 億元；後因市場競爭於 2016 年歇業，7 樓影城也在 2024 年熄燈。如今原股東團隊再度委託長拓團隊啟動活化，宣告阿拉伯王家族遺產迎來新契機。
🟡全棟處分或轉型招商？業者尚未有正式回應
針對友愛百貨未來的規劃方向是全棟產權處分、引進大型品牌招商，或是規劃為休閒商辦轉型活化，《NOWNEWS今日新聞》已第一時間向 Uncle Sam（長拓不動產）求證，至截稿前尚未取得正式回應。外界高度矚目在創見束家以 10 億元收購阿拉伯宮後，這座承載宜蘭人青春回憶的市心指標大樓，究竟會由哪位重量級企業主接棒入主。
📍宜蘭友愛百貨小檔案
地理位置：宜蘭縣宜蘭市舊城東路（宜蘭市中心核心商圈）
基地與建物規模：
土地占地：近 1,000 坪
建築格局：地上 16 層、地下 3 層，樓高 66 公尺（曾為全宜蘭最高商業地標）
初期營業面積：約 3,000 坪（涵蓋地下 1 層至地上 9 層），8 樓以上曾設宴會廳與飯店
營運與歷史沿革：
1997年1月：由「台灣阿拉伯王」林昭文創立，為宜蘭第一間百貨公司，年營收最高達 9 億元。
2016年3月：不敵市場競爭結束百貨營運，轉型為休閒大樓，維持影城等娛樂設施。
2024年：7 樓影城受影音串流影響正式熄燈。
2026年10月：長拓不動產宣布「正式啟動」該案，後續規劃備受外界矚目。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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長拓不動產負責人、知名房產網紅 Uncle Sam，先前因帶領綜藝大哥胡瓜主持的網路節目《下面一位》親自實地開箱阿拉伯宮，揭開內部神秘面紗，在網路掀起極大轟動。他昨於粉專發文，宣布這座備受矚目的指標建物已「正式完成交割，劃下圓滿句點」，並感謝親臨出價的各界企業主。謄本顯示買家為創見束崇萬家族旗下的萬情投資，傳以約 10 億元打包成交，相關資訊後續將在實價登錄公開。
然而阿拉伯宮才剛落幕，Uncle Sam 隨即宣布下一站將啟動「宜蘭友愛百貨」，再度引發地產圈與宜蘭在地人熱議。樓高 16 層的友愛百貨座落宜蘭市心，為「台灣阿拉伯王」林昭文於 1997 年斥資回饋故鄉興建，不僅是宜蘭首間百貨，全盛時期年營收更高達 9 億元；後因市場競爭於 2016 年歇業，7 樓影城也在 2024 年熄燈。如今原股東團隊再度委託長拓團隊啟動活化，宣告阿拉伯王家族遺產迎來新契機。
🟡全棟處分或轉型招商？業者尚未有正式回應
針對友愛百貨未來的規劃方向是全棟產權處分、引進大型品牌招商，或是規劃為休閒商辦轉型活化，《NOWNEWS今日新聞》已第一時間向 Uncle Sam（長拓不動產）求證，至截稿前尚未取得正式回應。外界高度矚目在創見束家以 10 億元收購阿拉伯宮後，這座承載宜蘭人青春回憶的市心指標大樓，究竟會由哪位重量級企業主接棒入主。
📍宜蘭友愛百貨小檔案
地理位置：宜蘭縣宜蘭市舊城東路（宜蘭市中心核心商圈）
基地與建物規模：
土地占地：近 1,000 坪
建築格局：地上 16 層、地下 3 層，樓高 66 公尺（曾為全宜蘭最高商業地標）
初期營業面積：約 3,000 坪（涵蓋地下 1 層至地上 9 層），8 樓以上曾設宴會廳與飯店
營運與歷史沿革：
1997年1月：由「台灣阿拉伯王」林昭文創立，為宜蘭第一間百貨公司，年營收最高達 9 億元。
2016年3月：不敵市場競爭結束百貨營運，轉型為休閒大樓，維持影城等娛樂設施。
2024年：7 樓影城受影音串流影響正式熄燈。
2026年10月：長拓不動產宣布「正式啟動」該案，後續規劃備受外界矚目。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。