我是廣告 請繼續往下閱讀

▲基隆市長謝國樑與眾人共同宣布啟動「基隆青年3+1」計畫，整合四大領域為青年打造專屬逐夢舞台。（圖／基隆市政府提供）

▲謝國樑市長於記者會中分享政策理念，期盼建立持續性的支持平台，陪伴青年勇敢追夢。（圖／基隆市政府提供）

▲市府將結合專業音樂團隊提供展演機會，讓基隆青年的好聲音能從在地出發、被更多人聽見。（圖／基隆市政府提供）

「青春有舞台，夢想有未來！」基隆市政府21日上午於必應創造展演空間舉辦「基隆青年3+1」政策發布記者會，由市長謝國樑正式宣布啟動青年人才培育計畫，整合音樂、表演、街舞及潮流競技四大領域，透過專業培訓、作品製作、舞台展演與產業媒合，為不同興趣與專長的青年創造更多發展機會。首發計畫「基隆好聲音」也在青年歌手的精彩演唱中揭開序幕，展現基隆年輕世代的熱情與潛力。謝國樑認為基隆是一座面向海洋、連結世界的城市，青年發展的舞台同樣不應受到地域限制。市府希望透過「基隆青年3+1」，讓青年不必離開基隆才能尋找機會，而是能夠從自己的城市出發，逐步接觸全國展演、產業合作及國際交流資源，讓基隆成為培育青年人才、支持夢想實現的重要基地。謝國樑表示，身為市長，也是一位父親，他經常思考，除了城市建設之外，我們還能為下一代留下什麼？有些孩子喜歡唱歌，有些熱愛表演，也有人投入街舞或競技活動，每個孩子都有不同的天賦與夢想，而政府的責任，就是創造更多機會，讓他們有勇氣探索興趣、發揮專長，找到屬於自己的舞台。謝國樑強調，青年政策不應只是舉辦一場活動或一次比賽，更重要的是，當表演結束、掌聲停下來之後，青年是否還有繼續前進的機會。因此，市府提出「你的夢想，基隆挺你！」的政策理念，希望從青年興趣出發，透過持續性的培育與資源支持，讓每一份才華都有機會被看見，每一個夢想都能逐步實現。「我們不只希望看見青年站上舞台，更希望在掌聲之後，繼續陪伴他們走向未來。」謝國樑表示，市府將持續整合資源，讓青年政策從一次活動走向長期培育，從興趣探索走向專業發展，逐步實現「立足基隆、走向全台、接軌國際」的願景。「你的夢想，基隆挺你！」讓每一份青春的努力都有機會發光，讓每一個夢想，都能從基隆勇敢啟航。謝國樑指出，接續推出的「在地好演員-基隆起演，精彩上演！」，將透過表演訓練、鏡頭實戰及試鏡機會，協助青年累積演藝經驗與作品；「少年霹靂舞-舞出青春，跳出繽紛！」則結合街舞練習、專業交流及全國賽事，鼓勵熱愛舞蹈的青年持續精進、挑戰自我；「最愛戰鬥陀螺-轉出熱血，戰出卓越！」則透過潮流競技與親子互動，培養孩子的專注力、自信心、團隊精神與面對挑戰的勇氣。謝國樑進一步提到，政府不是要決定誰能成為明星，而是要建立一個公平、開放且持續的支持平台，讓更多有興趣、有熱情、願意努力的青年，都有機會接觸專業資源。尤其在音樂及表演領域，從培訓、製作到演出，需要不同階段的支持，市府將透過公私協力，由政府整合資源、民間發揮專業，讓青年有機會走得更遠。今天藉由本次記者會宣示，今日談到的政策、預算跟規模將來一定會做到。市府副發言人方品璇表示，「基隆青年3+1」計畫以四大主題為核心，打造多元青年發展舞台。 首先登場的「基隆好聲音-唱出基隆，響亮全城！」，將結合專業音樂團隊，提供歌唱培訓、錄音製作、音樂作品發表及舞台實務機會，並規劃拍攝融入基隆城市特色的音樂MV，連結數位串流與展演資源，讓基隆青年的好聲音從在地出發，被更多人聽見。「基隆好聲音」只是青年3+1政策的第一步，後續「在地好演員」、「少年霹靂舞」及「最愛戰鬥陀螺」也將陸續推動，讓不同興趣與年齡層的孩子及青年，都能找到發揮才華的舞台。方品璇最後提到，「基隆青年3+1」不只是四項主題活動，更希望建立一套可以持續運作的青年人才培育機制。未來將以「發掘人才、專業培育、作品累積、舞台曝光、產業媒合及國際接軌」為推動方向，串聯校園、民間專業團隊、企業及相關產業資源，讓青年從參與活動開始，逐步累積專業能力、實務經驗與代表作品，進而拓展未來升學、職涯及專業發展的可能性。[基隆市政府廣告]