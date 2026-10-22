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曾出演日本星二代男星村上虹郎今年6月被爆出家暴醜聞，因為涉嫌在住處抓女友頭髮去撞牆壁，甚至毆打對方臉部導致女方重傷，現已被警方以傷害罪函送檢方。如今風波繼續延燒，他被參演的《我們的箱根驛傳》刪除全部戲份，只能全部重拍，但因為本劇單集製作費高達6000萬日幣（約台幣1200多萬元），讓劇組付出許多代價。村上虹郎在2024年3月至5月期間，在東京住處對同居女友施暴，其中包括抓頭髮撞窗，甚至還毆打對方臉部，使得女方傷勢嚴重，需休養1個月以上。女方今年忍無可忍決定報警，村上虹郎也承認施暴行為，被檢方以傷害罪移送法辦這件事不只重創村上虹郎的形象，還讓拍攝完成的作品遭殃，他原本將演出年度重點日劇《我們的箱根驛傳》，將跟大泉洋、山下智久、伊藤沙莉等人同台飆戲，他原本預計在第3集登場，飾演前一屆冠軍「東西大學」的王牌跑者安愚樂一樹，是劇中重要人物之一。根據了解，若是村上虹郎最後判不起訴，劇組就照原定狀況開播，可惜檢方結果一直沒有出爐，劇組只好緊急找來新生代演員細田佳央太代跑，並把原本畫面全部撤下，但因為本劇單集製作費高達6000萬日幣，因此損失慘重。事實上，村上虹郎受到影響的作品不只一部，他主演的深夜劇《STRANGE－伊藤潤二徹夜難眠的奇妙故事－》第一集，也因為案件公開取消播出。出身在演藝世家的他，爸爸是演員村上淳，母親則是歌手UA，2014年以電影《第二扇窗》出道，之後還出演了《今際之國的闖關者》、《東京卍復仇者2》等作品，獨特演技受到關注。