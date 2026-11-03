收藏圈交易再添新選擇！台灣新創公司酷卡宇宙推出收藏品交易 App「KOCA」，讓過去散落在臉書社團的小卡、娃娃與周邊交易有了專屬平台。從找商品、比價、下單到取貨一次完成，鎖定不想再逐篇滑社團、又怕遇到詐騙或假貨的收藏族群，上線至今已累積超過 24 萬名註冊用戶。
找商品像查字典，每項周邊都有專屬圖鑑
KOCA 以「星球」區分收藏領域，各自擁有專屬圖鑑與交易區，目前涵蓋 K-pop 、日系 IP（三麗鷗、吉伊卡哇等）、動漫、電競戰隊到中華職棒等類，橫跨追星、動漫、遊戲與運動四大族群，圖鑑累計收錄超過 126 萬個。
只要輸入關鍵字或拍張照片，就能找到對應品項與正在出售的賣家。圖鑑同步顯示成交價，新手賣家可作為定價參考，買家也能比較在售最低價。將圖鑑加入收藏清單後，一有上架或降價，App 就會即時推播通知。
網友真心話：在社團賣不掉的卡，在 KOCA 賣出了！
不少網友分享，原本在社團或其他平台乏人問津的小卡，在 KOCA 上順利成交；也有人稱讚 KOCA 介面簡單、分類清楚，並肯定官方樂於聽取用戶意見，持續改善 App 功能。
其他的網友也同樣給予極高評價「我剛上架就有人收了，大嚇到」、「真的很好賣！賣不掉的庫存超快就消掉」、「超讚的，有些東西沒想到居然可以在這裡收到」。
競標交由市場定價，賣家不怕沒人買、買家享受喊價樂趣
商品不必煩惱怎麼定價。透過 KOCA 競標功能，賣家可自訂起標價、加價幅度與結標時間，讓買家輪番出價，由市場決定價值。對收藏者而言也是挖到夢幻逸品的舞台。
不少使用者在 Threads 分享親身經驗，有人以幾百元起標，最後被喊到上千元。依平台規則，出價送出後不可撤回，賣家不用擔心喊完就跑。對買家來說，競標則是更有參與感的購物方式。看中的商品可以從低價開始喊，有機會撿到好價寶物。
實名認證、金流安心、紀錄公開 三道防線守護每筆交易
根據平台規範，賣家皆需實名認證，降低假帳號風險。此外，平台僅允許販售官方正版商品，並設有檢舉與下架機制，讓疑似違規的商品能被及時處理。
KOCA 採延遲撥款機制，買家確認商品無誤後才撥款給賣家，有爭議時平台也能介入協助。選擇轉帳付款時，每筆訂單皆有專屬虛擬帳號，賣家無須對外提供個人銀行帳號。
買賣雙方可以互相評價，出貨與取貨評價全公開，信用好壞一目瞭然。賣家也能設定「買家最低完成訂單次數」，降低惡意跑單風險。
目前開放五地用戶下載
KOCA 目前開放台灣、香港等地用戶使用，可於 App Store 或 Google Play 搜尋「KOCA」免費下載，詳情請見官網 koca.shop。
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KOCA 以「星球」區分收藏領域，各自擁有專屬圖鑑與交易區，目前涵蓋 K-pop 、日系 IP（三麗鷗、吉伊卡哇等）、動漫、電競戰隊到中華職棒等類，橫跨追星、動漫、遊戲與運動四大族群，圖鑑累計收錄超過 126 萬個。
只要輸入關鍵字或拍張照片，就能找到對應品項與正在出售的賣家。圖鑑同步顯示成交價，新手賣家可作為定價參考，買家也能比較在售最低價。將圖鑑加入收藏清單後，一有上架或降價，App 就會即時推播通知。
不少網友分享，原本在社團或其他平台乏人問津的小卡，在 KOCA 上順利成交；也有人稱讚 KOCA 介面簡單、分類清楚，並肯定官方樂於聽取用戶意見，持續改善 App 功能。
其他的網友也同樣給予極高評價「我剛上架就有人收了，大嚇到」、「真的很好賣！賣不掉的庫存超快就消掉」、「超讚的，有些東西沒想到居然可以在這裡收到」。
競標交由市場定價，賣家不怕沒人買、買家享受喊價樂趣
商品不必煩惱怎麼定價。透過 KOCA 競標功能，賣家可自訂起標價、加價幅度與結標時間，讓買家輪番出價，由市場決定價值。對收藏者而言也是挖到夢幻逸品的舞台。
不少使用者在 Threads 分享親身經驗，有人以幾百元起標，最後被喊到上千元。依平台規則，出價送出後不可撤回，賣家不用擔心喊完就跑。對買家來說，競標則是更有參與感的購物方式。看中的商品可以從低價開始喊，有機會撿到好價寶物。
實名認證、金流安心、紀錄公開 三道防線守護每筆交易
根據平台規範，賣家皆需實名認證，降低假帳號風險。此外，平台僅允許販售官方正版商品，並設有檢舉與下架機制，讓疑似違規的商品能被及時處理。
KOCA 採延遲撥款機制，買家確認商品無誤後才撥款給賣家，有爭議時平台也能介入協助。選擇轉帳付款時，每筆訂單皆有專屬虛擬帳號，賣家無須對外提供個人銀行帳號。
買賣雙方可以互相評價，出貨與取貨評價全公開，信用好壞一目瞭然。賣家也能設定「買家最低完成訂單次數」，降低惡意跑單風險。
目前開放五地用戶下載
KOCA 目前開放台灣、香港等地用戶使用，可於 App Store 或 Google Play 搜尋「KOCA」免費下載，詳情請見官網 koca.shop。