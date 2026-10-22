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英國一起家庭暴力案件，近日進入法庭審理，43歲的伍德（Lejaune Wood）被控謀殺親生兒子，他在法庭上承認，2007年、兒子僅4個月大時，自己曾因不滿妻子將心力放在照顧孩子身上，一時情緒失控，將嬰兒摔向地面。不過，儘管男嬰當時就已受傷，卻直到14年後的2021年底才離世，檢方認為男童之死，與當年被家暴的傷勢引發的併發症脫不了關係，但伍德否認謀殺，案件仍在審理中。綜合《獨立報》等英媒報導，當地時間21日，伍德在倫敦中央刑事法院出庭，聲稱當年因為工作繁重、睡眠不足、經濟壓力等多重因素，身心幾乎瀕臨崩潰，當時只是希望妻子能多關注自己，並沒有打算傷害年幼的兒子。報導指出，事件發生於2007年12月12日，當時伍德與妻子住在倫敦西部，兒子是早產兒，妻子產後又因感染住院，這個小家庭承受了不小的壓力，他自己也必須長時間工作，但還是很難應付生活開銷，疲勞與情緒壓力越來越大。事發當天早上，伍德在臥室呼喚正在照顧嬰兒的妻子，希望她來陪陪自己，妻子表示必須先照顧孩子、餵奶，伍德卻認為妻子花太多時間在兒子身上，情緒越來越憤怒，隨後趁妻子轉身時，將嬰兒從她手中粗暴拉走，更在盛怒之下，把嬰兒用力摔到地上。驚慌的妻子試圖阻止，卻遭丈夫推倒。伍德回憶，聽到孩子哭泣後，自己才回過神來，隨即抱起孩子試圖安撫，但無法改變嬰兒受傷的事實。更令人關注的是，嬰兒受傷後並未立即送醫，從庭審內容看來，妻子當時曾建議帶孩子去醫院檢查，但伍德希望「先觀察幾天再決定」。直到2天後，也就是12月14日，夫妻發現孩子的手臂異常無力，頭部也出現腫塊，才決定送醫。醫生檢查後發現，當時只有4個月大的男嬰，手臂、肋骨、顱骨都有骨折跡象，還有腦部出血。儘管身受重傷，但男嬰並未在嬰兒時期死亡，而是直到2021年12月6日（14歲）離世。病理學家於2023年提出的報告顯示，男童死因涉及嬰兒時期「嚴重頭部創傷引發的併發症」，促使警方展開謀殺調查，伍德於2025年遭警方逮捕，隨後被正式控以謀殺罪。伍德在庭上反覆重申，當時因為工時長、睡眠不足、經濟狀況不佳，讓他感到疲憊與挫折，希望妻子把注意力轉回給自己，自己絕非有意對兒子造成嚴重傷害。然而，他也承認自己當時情緒確實失控，也清楚知道自己對嬰兒做了什麼。目前，伍德對謀殺指控仍不認罪，庭審還在進行，法院尚未做出最終裁決。原文連結：