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當局重啟引導行動

釜山市民祈禱「小北港快回家」

韓國釜山北港親水公園的迷路鯊「小北港」，受困人工水路長達一個多月，儼然已經成為當地明星，好不容易昨日在引導下游出水道，當局原本期待「小北港」就此回歸大海，然而，今（22）日清晨竟被發現再次「小北港」突破防線，成功鑽回當局架設的攔截網內，又重新回到水道。目前相關單位已進入備戰狀態，準備發動新一輪引導出海行動。根據《韓聯社》報導，相關單位在經歷前兩次失敗後21日啟動第三次引導作業，終於成功將滯留33天的小北港驅離至水道外圍，豈料好景不長，小北港顯然對此地「情有獨鍾」，沒隔幾小時就再度游了回來。22日清晨，現場巡視人員在親水公園碼頭橋內側水道，再次捕捉到小北港的蹤影。牠大約每隔1分鐘就會浮出水面一次，態度悠閒地在水中巡遊。當局指出，小北港目前所在的位置，正是昨日工作人員為了防止其回流而設立的「第一道攔截網」內側。該攔截網原先是由水上作業浮筒底部固定漁網所構成，設於距離水道出口約50至60公尺處。官員研判，小北港昨日雖然一度被趕出第1碼頭附近海域，但隨後便在入口處徘徊，並成功在漁網底部找到縫隙硬鑽了進來。幸運的是，主管機關早有防備。為防止小北港突破防線，當局此前已採取「多層阻絕」策略。目前小北港雖然突破了第一道防線，但隨即被擋在距離第一道網約30公尺遠的「第二道攔截網」前，相當於被困在一個30公尺寬的狹窄區域內。針對小北港的頑強折返，韓國海洋水產部與釜山市政府等聯合應變小組宣布，今日將重啟引導作業。當局目前規劃先撤除第一道攔截網，讓小北港有空間游動。接著再利用大型漁網將小北港慢慢推向外海。同時現場指揮官正評估將第一道攔截網進一步向外海出口方向推進設置，減少其再次折返的可能性。專家表示，小北港在淺水水道生活了一個多月，可能需要一段時間適應外海環境。雖然初期會在附近徘徊，但隨著秋意漸濃、水溫持續下降，只要將其引導至外海，牠自然會順應本能游向溫暖的深海區。清晨的水道旁，已有20多名早起散步的釜山市民圍觀。看到好不容易重獲自由的小北港又折返回來，不少民眾表達了不捨與焦慮。一名現場市民擔憂地表示，「天氣一天比一天冷了，真搞不懂牠為什麼就是不肯游回大海，讓人替牠捏一把冷汗。聽說南方最近有颱風正在接近，不知道是不是因為天氣變化，才讓牠不敢往外海游」。隨著氣溫急速下滑，淺水區的水溫降幅尤為明顯，小北港若長期滯留將面臨健康風險。當局強調，將在確保動物安全的前提下，盡快完成這次的「護航任務」，讓這位釜山的特別訪客平安返回大海。