冰箱是家中長時間運轉的家電，提到選購條件，許多人第一時間可能想到「省不省電」，但網路上的熱門討論卻不只如此，根據《網路溫度計DailyView》分析，「容量與機身尺寸」位居冰箱10大選購關鍵討論度第一，「能源效率與省電表現」排名第二，從網路討論可以看出，如何在食材儲存需求與居家空間之間取得平衡，是選購冰箱時的熱門議題。面對市面上不同容量、門型到能源效率的眾多選擇，全球智慧生活解決方案公司LG電子（LG）整理「選對容量、看懂能效、挑對功能」3大選購關鍵，從家庭人數、空間條件到日常使用習慣出發，協助消費者找到真正適合家中的冰箱。
台灣LG電子董事長金建一表示：「冰箱是陪伴家庭長期使用的重要家電，隨著家庭型態、居住空間與飲食習慣更加多元，消費者選購冰箱時也逐漸重視是否符合自己與家人的生活需求。LG長期以消費者需求為創新起點，從多元容量與門型設計，到敲敲看門中門、AI智慧變頻壓縮機、冰球製冰器等核心技術，持續打造更貼近各式家庭的生活解決方案，實踐『Life’s Good』品牌精神。」
LG 冰箱全系列：https://www.lg.com/tw/refrigerators/all-refrigerators/
冰箱容量與尺寸怎麼挑？先看家庭需求，也別忘了量空間
冰箱容量、尺寸應該怎麼挑選？除了符合家庭實際需求，也要考量居家空間，避免選擇超出需求的容量，不僅占用空間，也可能增加不必要的能源消耗。依LG官方建議，冰箱容量可先以「家中人口數 × 100公升＋70公升預備食材空間」作為初步估算，再依採買頻率及囤貨習慣彈性增減。因應不同家庭型態與居住需求，LG冰箱提供約200L至800L的多元容量選擇，涵蓋單門、雙門、對開、四門及InstaView™ 敲敲看門中門等不同類型產品。除了容量，也別忘了確認冰箱是否真的「進得了家門、放得進空間」，選購前除了測量預留位置的寬度、深度與高度，也應確認大門、電梯、樓梯及走道等搬運路徑，並預留門片開啟與機身散熱所需空間。
選定合適容量與尺寸後，門型配置也可進一步依日常取物習慣考量。LG雙門冰箱提供上冷凍、下冷凍等不同配置，讓消費者依日常使用習慣選擇。經常拿取蔬果、飲料及冷藏食材的家庭，可選擇下冷凍設計，讓常用的冷藏空間位於更順手的高度，減少頻繁彎腰拿取食材的不便，日常使用也更直覺。從容量、機身尺寸到門型配置一起評估，才能讓冰箱真正符合一家人的生活型態。
冰箱省不省電？不只看能效等級！年耗電量、運轉技術也是關鍵
除了容量，「能源效率與省電表現」則排名第二。冰箱長時間運轉，許多人會以為只要選「一級能效」就一定省電。事實上，能源效率分級是依據不同容量區間的標準計算，即使同為一級能效，不同容量或運轉技術的機型，在標示上的「年耗電量（度/年）」仍可能有所差異。因此選購時除了確認能效等級，也應進一步比較實際年耗電量，並依家庭空間與儲鮮需求綜合評估，才能更完整掌握長期使用的能源效率。
除了標示上的數據，冰箱如何依實際使用情況調整運轉，也是影響長期使用體驗的重要一環。例如LG 冰箱搭載AI智慧變頻壓縮機，可紀錄分析日常使用習慣並主動調整運轉，在維持食材保鮮的同時兼顧能源效率。系統透過分析三週使用情況，可在預測的高峰使用時段前兩小時將溫度降低，以因應頻繁開門或大量食材放入時的保鮮需求，同時帶來更安靜的運轉表現與長期耐用性。選購冰箱時，從能源標示到核心運轉技術一併評估，才能挑選出長期運轉最省心省電、符合需求的機種。
便利功能怎麼選？從生活習慣找到適合的家庭配置
容量與能效之外，日常使用習慣也是選購冰箱的重要考量。從家人的飲食與取物習慣出發，挑選符合需求的便利功能，例如LG InstaView™ 敲敲看門中門只需輕敲兩下玻璃面板，即可查看冰箱內部，有助減少頻繁開門造成的冷流散失；部分機型更提供便利冰飲霸，可直接取用冰水與冰塊，喜歡冰飲或在家調飲的消費者，也可依需求選擇具備自動製冰、冰球製冰等功能的機型，讓冰箱功能真正滿足家庭日常所需。
從容量、能效到便利功能，選購冰箱的關鍵仍在於是否真正符合家庭的實際需求。隨著2027年電冰箱能源效率分級新基準即將上路，2026年住宅家電汰舊換新節能補助也將於年底截止，符合補助條件者每台冰箱可申請3,000元補助，若再加計最高2,000元的貨物稅退稅，最高可享5,000元優惠。近期有換機需求的消費者，不妨趁機重新檢視家中空間、飲食與採買習慣，從「選得對」開始，讓冰箱真正融入一家人的日常生活。
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冰箱容量與尺寸怎麼挑？先看家庭需求，也別忘了量空間
冰箱容量、尺寸應該怎麼挑選？除了符合家庭實際需求，也要考量居家空間，避免選擇超出需求的容量，不僅占用空間，也可能增加不必要的能源消耗。依LG官方建議，冰箱容量可先以「家中人口數 × 100公升＋70公升預備食材空間」作為初步估算，再依採買頻率及囤貨習慣彈性增減。因應不同家庭型態與居住需求，LG冰箱提供約200L至800L的多元容量選擇，涵蓋單門、雙門、對開、四門及InstaView™ 敲敲看門中門等不同類型產品。除了容量，也別忘了確認冰箱是否真的「進得了家門、放得進空間」，選購前除了測量預留位置的寬度、深度與高度，也應確認大門、電梯、樓梯及走道等搬運路徑，並預留門片開啟與機身散熱所需空間。
冰箱省不省電？不只看能效等級！年耗電量、運轉技術也是關鍵
除了容量，「能源效率與省電表現」則排名第二。冰箱長時間運轉，許多人會以為只要選「一級能效」就一定省電。事實上，能源效率分級是依據不同容量區間的標準計算，即使同為一級能效，不同容量或運轉技術的機型，在標示上的「年耗電量（度/年）」仍可能有所差異。因此選購時除了確認能效等級，也應進一步比較實際年耗電量，並依家庭空間與儲鮮需求綜合評估，才能更完整掌握長期使用的能源效率。
便利功能怎麼選？從生活習慣找到適合的家庭配置
容量與能效之外，日常使用習慣也是選購冰箱的重要考量。從家人的飲食與取物習慣出發，挑選符合需求的便利功能，例如LG InstaView™ 敲敲看門中門只需輕敲兩下玻璃面板，即可查看冰箱內部，有助減少頻繁開門造成的冷流散失；部分機型更提供便利冰飲霸，可直接取用冰水與冰塊，喜歡冰飲或在家調飲的消費者，也可依需求選擇具備自動製冰、冰球製冰等功能的機型，讓冰箱功能真正滿足家庭日常所需。