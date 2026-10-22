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新北16時開放紅黃線停車、20時強制拖吊

▲薔琵颱風來襲，雙北22日啟動水門管制，新北市16時起開放部分紅黃線停車。（圖／新北市政府提供）

台北18時水門只出不進、未移車最高罰4800元

雙北水門管制時間一次看

薔琵颱風逼近台灣，中央氣象署今（22）日上午11時30分發布陸上颱風警報，雙北民眾下班停車要注意，因應颱風可能帶來強風豪雨，台北市、新北市宣布水門管制及移車措施，新北市下午4時起開放部分水門周邊道路紅黃線停車，晚間8時強制拖吊；台北市下午6時起水門只出不進，晚間10時開始拖吊，未移車最高可罰4800元。提醒民眾掌握移車時間，以免愛車遭拖吊或泡水。新北市政府水利局表示，因應薔琵颱風來襲，今（22）日下午4時起，全市高灘地停車場實施「只出不進」管制，同步開放橫移門周邊部分道路紅黃線停車，方便車主將車輛移往安全地點。不過，紅黃線開放範圍僅限橫移門周邊部分道路，不包含高灘地園區道路及堤內外越堤道。新北市晚間8時起將強制拖吊未駛離高灘地停車場的車輛，晚間9時起全市橫移門、越堤道實施只出不進，預計晚間10時全部完成關閉。台北市水利工程處宣布，今（22）日下午6時起，疏散門及越堤坡道實施車輛「只出不進」管制，不過內1、內2、基11及基11-1等4處疏散門暫時維持通行。台北市晚間10時起，將開始拖吊仍停放在堤外停車場的車輛。未依規定移車者，依車型大小處1800元至4800元罰鍰，車輛若遭拖吊，還須另外支付移置費及保管費。台北市停車管理工程處特別提醒，士林區三腳渡、劍潭抽水站、通河西街1段，以及百齡左右岸等堤外停車場，因地勢較低窪，車主應提前完成移車，以免河川水位上漲造成車輛泡水。16時：高灘地停車場只出不進，部分水門周邊道路開放紅黃線停車。20時：強制拖吊高灘地停車場未駛離車輛。21時：全市橫移門、越堤道只出不進。22時：全市橫移門、越堤道全部關閉。18時：疏散門、越堤坡道只出不進，4處疏散門例外。22時：開始拖吊堤外停車場滯留車輛。紅黃線停車：開放範圍與時間仍待官方公告確認。