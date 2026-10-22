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▲嶺東中學歡慶55週年，香蕉哥哥與草莓姐姐驚喜登場唱帶跳，引爆嶺東學子青春活力。（圖／嶺東中學提供）

▲煙火、彩帶與氣球齊飛揚，55週年校慶歡樂氣氛達到高潮。（圖／嶺東中學提供）

中市私立嶺東中學今天歡慶創校55周年，以「青春、活力、歡樂」為主軸，邀請YOYO家族香蕉哥哥、草莓姐姐與師生互動唱跳，並安排戰鼓、社團舞蹈及緬甸克欽族傳統舞蹈演出，結合園遊會，讓學生從台下觀眾成為舞台主角，也邀請家長、校友重返校園同歡。校慶大會由戰鼓表演揭開序幕，隨後由舞蹈社團接力演出，展現學生平日練習成果。緬甸克欽族傳統舞蹈則帶來不同文化風貌，透過表演讓師生接觸多元文化，也為校慶增添交流機會。香蕉哥哥與草莓姐姐登場時，帶動全場歡呼，師生隨著熟悉的音樂與節奏一起舞動。校方表示，今年希望透過互動方式增加學生參與，鼓勵他們展現自我，並在共同演出與活動中培養自信及團隊精神。生日慶祝儀式中，全場師生齊唱生日快樂歌，搭配煙火、彩帶及氣球，為學校獻上祝福。園遊會也讓師生、家長與校友相聚，在校園中交流近況、分享校慶喜悅。典禮另表揚傑出校友、優良教師及資深教職員，感謝校友在各領域的表現，以及教職員長年投入教學與校務工作，藉校慶串聯不同世代的校園記憶。校長周錦貞表示，55周年是師生、家長與校友共同的里程碑，今年邀請香蕉哥哥、草莓姐姐，希望以學生喜愛的方式慶祝，讓學生在活動中展現活力，也感受對學校的歸屬感。周錦貞指出，教育除了傳授知識與技能，更應協助學生發掘興趣、找到適合自己的舞台。學校未來將持續推動品格、國際雙語及AI智能教育，並精進專業技能教學，提供學生多元適性發展的機會。