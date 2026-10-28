台灣LG電子（LG）以雙軌並行CSR模式深化教育投入，一方面持續深化與「逢甲建築小書屋」的長期合作，將企業支持從家電捐贈延伸至員工志工服務與生活實作教育；另一方面則持續擴大AI素養教育的推廣，讓教育資源觸及更多元的學習族群。LG已連續三年支持逢甲建築小書屋計畫，今年LG志工團隊更前往彰化「媽厝紫葡小書屋」及雲林「華南咖啡小書屋」，透過環境整理與場域維護及「樂金廚藝教室」等行動，回應孩子的實際需求，讓企業公益從硬體資源支持，逐步深化為更貼近在地需求的長期陪伴。
▲LG連續3年攜手逢甲建築小書屋，從家電捐贈、環境改善到員工志工與生活教育，持續陪伴偏鄉孩子成長。（影／LG提供）
LG連3年支持偏鄉小書屋 從家電捐贈走向志工陪伴
「逢甲建築小書屋」為逢甲大學建築專業學院自2013年起推動的計畫，結合建築專業、社區參與及在地資源，為偏鄉兒童打造更完善的學習與成長環境。LG自2024年起加入合作，逐步從家電捐贈、生活環境改善，延伸至員工志工服務及多元學習活動。今年LG前往彰化媽厝紫葡小書屋及雲林華南咖啡小書屋，依據各場域需求協助環境整理、圖書分類、設備及戶外空間維護；有別於過去以家電捐贈及場域協助為主，今年進一步加入「樂金廚藝教室」，關注偏鄉兒童的飲食營養與生活自理需求。
考量部分偏鄉家庭可能因隔代教養、家長工作繁忙或照顧資源有限，較難時時兼顧孩子的飲食與營養均衡，LG特別結合捐贈的家電與在地容易取得的食材，由專業老師帶領孩子認識均衡飲食的重要性，並透過實作學習簡單的料理技巧，讓孩子也能自己動手製作營養點心，培養健康飲食觀念與基本生活自理能力。透過這樣的課程設計，讓家電不僅是改善生活品質的設備，也成為支持孩子學習與成長的工具，持續深化LG與在地社區的連結。
AI教育從偏鄉走進高中 18堂教案導入桃園武陵高中
另一方面，LG也持續與創新教育團隊「玩轉學校」合作推廣AI素養教育。繼 2025 年共同開發 AI 素養遊戲教材《樂金筆記本》，今年進一步將課程從偏鄉及教育資源相對不足的學校，拓展至一般高中與教師社群。LG也將透過永續燈塔學校計畫，將18堂完整教案率先導入桃園武陵高中一年級的課程，從《樂金筆記本》的遊戲體驗出發，延伸至價值思辨與AI實作，引導學生學習運用AI製作屬於自己的學習歷程，透過專案累積學生使用AI的獨立思考與判斷能力。
AI教材免費開放下載 預計觸及150名教師、600名學生
為讓AI素養教育觸及更多孩子，LG也積極透過教材共享與教師交流，擴大教育資源的應用。《樂金筆記本》完整教材已上架「翻轉教育」網站（https://flipedu.parenting.com.tw/author/1396），提供教學簡報、遊戲引導及線上學習與回饋紀錄系統，累計下載量突破500次。此外，LG也邀請教師入班觀課，並預計參與玩轉學校年度永續教育年會，透過教學經驗交流與教材分享，預計接觸全台150名教師，並影響600名以上學生，期望讓AI素養教育從單一校園延伸至更多教學場域。
台灣LG董事長金建一表示：「企業公益不應只是一次性的資源投入，更重要的是理解在地需求，讓支持能夠長期延續。我們希望透過家電、員工志工與教育夥伴的力量，讓『Life’s Good』成為孩子在日常生活和學習中真正能感受得到的支持。LG期望逐步將這套AI素養課程走進更多教室，幫助下一代培養獨立思考與判斷能力，從容迎接AI時代的挑戰。」
從改善偏鄉學習環境，到推動AI素養教育，LG持續結合自身產品資源、員工參與及跨界合作，讓企業公益不只停留在單次捐贈或活動，更能融入孩子的日常生活與學習。未來LG將延續這份長期投入的承諾，與教育及在地夥伴攜手，讓更多孩子有機會接觸多元學習資源，在成長過程中感受「Life’s Good」的美好生活理念。
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LG連3年支持偏鄉小書屋 從家電捐贈走向志工陪伴
「逢甲建築小書屋」為逢甲大學建築專業學院自2013年起推動的計畫，結合建築專業、社區參與及在地資源，為偏鄉兒童打造更完善的學習與成長環境。LG自2024年起加入合作，逐步從家電捐贈、生活環境改善，延伸至員工志工服務及多元學習活動。今年LG前往彰化媽厝紫葡小書屋及雲林華南咖啡小書屋，依據各場域需求協助環境整理、圖書分類、設備及戶外空間維護；有別於過去以家電捐贈及場域協助為主，今年進一步加入「樂金廚藝教室」，關注偏鄉兒童的飲食營養與生活自理需求。
考量部分偏鄉家庭可能因隔代教養、家長工作繁忙或照顧資源有限，較難時時兼顧孩子的飲食與營養均衡，LG特別結合捐贈的家電與在地容易取得的食材，由專業老師帶領孩子認識均衡飲食的重要性，並透過實作學習簡單的料理技巧，讓孩子也能自己動手製作營養點心，培養健康飲食觀念與基本生活自理能力。透過這樣的課程設計，讓家電不僅是改善生活品質的設備，也成為支持孩子學習與成長的工具，持續深化LG與在地社區的連結。
另一方面，LG也持續與創新教育團隊「玩轉學校」合作推廣AI素養教育。繼 2025 年共同開發 AI 素養遊戲教材《樂金筆記本》，今年進一步將課程從偏鄉及教育資源相對不足的學校，拓展至一般高中與教師社群。LG也將透過永續燈塔學校計畫，將18堂完整教案率先導入桃園武陵高中一年級的課程，從《樂金筆記本》的遊戲體驗出發，延伸至價值思辨與AI實作，引導學生學習運用AI製作屬於自己的學習歷程，透過專案累積學生使用AI的獨立思考與判斷能力。
AI教材免費開放下載 預計觸及150名教師、600名學生
為讓AI素養教育觸及更多孩子，LG也積極透過教材共享與教師交流，擴大教育資源的應用。《樂金筆記本》完整教材已上架「翻轉教育」網站（https://flipedu.parenting.com.tw/author/1396），提供教學簡報、遊戲引導及線上學習與回饋紀錄系統，累計下載量突破500次。此外，LG也邀請教師入班觀課，並預計參與玩轉學校年度永續教育年會，透過教學經驗交流與教材分享，預計接觸全台150名教師，並影響600名以上學生，期望讓AI素養教育從單一校園延伸至更多教學場域。
從改善偏鄉學習環境，到推動AI素養教育，LG持續結合自身產品資源、員工參與及跨界合作，讓企業公益不只停留在單次捐贈或活動，更能融入孩子的日常生活與學習。未來LG將延續這份長期投入的承諾，與教育及在地夥伴攜手，讓更多孩子有機會接觸多元學習資源，在成長過程中感受「Life’s Good」的美好生活理念。