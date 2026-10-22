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▲「1982年的拉菲堡一軍紅酒」也買得到，每瓶售價30萬元。（圖／萬家福提供）

▲法國波培氣泡，售價199元（圖左2）；義大利Loviu Lambrusco微甜氣泡紅酒（右1）。（圖／記者鍾怡婷攝）

萬家福、樂家康更名後，延續過往家樂福每年舉辦的酒展活動，「2026秋季 Wine Fair」將於10月30日至11月29日登場。今年酒展主打價格兩極化，從199元入門酒款到數十萬元的珍藏紅酒都有，其中最受矚目的就是每瓶售價30萬元的「1982年拉菲堡一軍紅酒」，酒展尚未開跑就已售出1瓶，目前全台賣場僅剩最後1瓶。此外，現場也有品酒專家推薦的新手入門酒款，最低199元就能入手。「2026 秋季 Wine Fair」於10月30日至11月29日隆重登場，業者表示，今年主打讓民眾更好入手以及挑選酒款，不需要非常專業的酒類知識，擁有專業品酒指南，酒款是否偏甜、偏酸可直接看懂。且今年價格兩極化，去除中間價格帶，分為平價酒款199元起，到數十萬的珍藏酒款，讓新手小白更好入手，品鑑家也能選到喜歡酒款。預估檔期業績可成長1至2成。其中亮點有「1982年的拉菲堡一軍紅酒」也買得到，每瓶售價30萬元，業者表示，由於目前市場上的82拉菲十有八九是假貨，但這批為原廠封存40年剛開箱釋出。並且由於2025年原廠酒窖直出，擁有氣泡防偽標籤，是市面上極少見。酒展尚未登場已搶先賣出一瓶，目前全台限量剩一瓶。品酒專家Anton老師，也建議新手選擇酒款，可瞄準氣泡酒為首選，推薦義大利的PROSECCO，酸度不高、果香多，單價也平易近人，落在400元至900元之間。且產區可以優先挑選新世界，由於新世界產區氣候較熱，葡萄品種甜度高，釀出來的葡萄酒更加圓潤、香甜。本次酒展，甜白酒他優先推薦法國波培氣泡，售價199元；還有義大利Loviu Lambrusco微甜氣泡紅酒，售價289元，這兩款都屬於相當親民，且酒感偏甜好入口，是適合新手的首選。今年萬家福量販推出近50支首度開賣好酒，酒展期間指定葡萄酒款單筆滿888元現折 100 元、買2送1及箱購優惠。且萬家福量販VIP微醺之夜，將於指定「新店、天母、文心、鼎山、經國、彰化、安平、內湖」店，將於指定日期的五、六、日時段（10:30~22:00）舉辦。酒展會員單筆購買葡萄酒每滿5000元送1000元面額電子折價券，會員專屬全店消費不限金額加價購新品，紅白酒最低119元加價購入手。