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薔琵颱風影響台南增大！黃偉哲：秋颱威力不容小覷

▲台南市政府22日下午召開防颱整備會議，市長黃偉哲要求各局處全面落實防颱整備，呼籲民眾做好防颱措施。（圖／台南市政府提供）

台南週五風雨最明顯！暴風圈預計上午接觸 24日逐漸脫離

▲薔琵颱風已發布陸上警報，北轉過程仍有變數，後續若路徑進一步靠近台灣，風雨威脅也可能隨之增加。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

台南明天停班停課嗎？市府審慎評估 呼籲民眾做好防颱準備

因應薔琵颱風來襲，台南市政府今（22）日下午召開防颱整備會議，市長黃偉哲表示，，市府將密切掌握最新風雨預測，依相關規定審慎評估明（23）日是否停班停課，並儘速對外公布。黃偉哲同時宣布災害應變中心二級開設，要求各局處全面落實防颱整備，尤其加強沿海及空曠地區的強風防範，確保市民生命財產安全。黃偉哲表示，薔琵颱風行進路線變化多端，原先各國氣象模式預測對台灣影響不大，後續逐漸修正為可能影響北台灣，如今暴風圈影響範圍持續擴大，台南也可能受到明顯影響。黃偉哲強調，秋颱的威力往往不容小覷，絕不能掉以輕心，必須密切掌握最新氣象資訊，提早做好各項整備，以因應颱風可能帶來的衝擊。根據成功大學防災研究中心於會中提出的情勢分析顯示，台南預計於今（22）日下午列入陸上颱風警報範圍，明（23）日上午7級暴風圈可能接觸台南，預計週六（24日）上午逐漸脫離暴風圈。，尤其沿海及空曠地區可能出現9至11級強陣風，預計週六（24日）白天起風勢逐漸趨緩。降雨方面，台南主要降雨時段預估落在週五（23日），依中央氣象署目前預測，23日及24日降雨量均為大雨等級以下。此外，依現階段預測路徑，颱風通過後並無西南氣流接續影響，但仍須留意颱風路徑及風雨預報的後續變化。台南市政府強調，將密切掌握中央氣象署最新颱風動態及各區風雨預測，並依相關規定審慎評估，儘速對外公布明（23）日是否停班停課，請市民留意市府發布的最新訊息。同時呼籲民眾，切勿因連假將至而鬆懈防颱準備，應及早固定戶外物品、檢查門窗及排水設施，颱風影響期間避免前往海邊、港區及空曠地帶活動，共同做好防颱措施，平安度過此次颱風。