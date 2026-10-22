我是廣告 請繼續往下閱讀

▲四季藝術幼兒園小朋友在食物主題中，用美語分享自己的發現.（圖／四季提供）

▲在小生物主題中，小朋友透過觀察與照顧的過程，自然提問.（圖／四季提供）

「孩子在家很少說美語，出國卻能主動點餐，還幫爸媽翻譯，讓人又驚又喜！」隨著幼兒園招生季到來，美語教學成為家長選校的重要考量。台中四季藝術幼兒園分享，一名家長暑假帶孩子出國，意外發現孩子能與餐廳店員對話，也讓她重新思考：幼兒的語言學習成果，除了課堂表現，更應觀察能否在生活中實際運用。幼兒園招生季到來，美語教學是不少家長選校的考量，每周上課時數、是否提供全美語環境，往往成為比較項目。四季藝術幼兒園創辦人唐富美表示，學齡前語言學習除了累積字彙，也應重視孩子是否有開口的動機，以及表達想法的信心。「孩子不是不會說，而是需要一個真正想說美語的理由。」唐富美指出，有些孩子在學校會唱美語歌、回答問題，也能說出完整句型，回家卻少有機會使用。家長不宜僅憑孩子在家是否說美語判斷學習成果，也可留意是否有需要運用語言的溝通情境。園方表示，教學上將美語融入日常生活與主題探究，由中外教學團隊及駐校藝術家共同備課。例如進行藝術創作時，鼓勵孩子向老師說明構想；探索食物或自然生態時，則透過觀察、提問與同伴討論，讓語言成為交流想法的工具。唐富美表示，這類課程希望讓孩子在有興趣的事情上產生表達需求，逐步建立使用語言的信心，而非只在老師提問時回答。中文與美語也隨著活動情境融入學習，讓孩子在探索過程中練習溝通。她建議，家長評估幼兒美語學習時，除了比較接觸時數，也可觀察孩子是否願意主動提問、表達需求，遇到不熟悉的字句時，是否仍願意嘗試說明。「美語不是學來考試的，而是學來溝通的。」唐富美說，學齡前階段應保留孩子的好奇心與表達勇氣，讓日常對話有內容、有目的，才有機會把課堂所學帶進生活。