薔琵颱風今（22）日下午5時30分減弱為中度颱風，但暴風圈仍達320公里，明（23）日北北基桃等20縣市停班停課，意外掀起KTV訂位熱潮。《NOWNEWS》記者實測發現，錢櫃今晚至明日上午的熱門時段已無包廂可訂，星聚點官網晚間也一度因大量人潮湧入而當機。不過，粉專「用事實說颱風」發文提醒，周五風雨將更明顯，呼籲北北基桃民眾不要冒險出門。
薔琵颱風假帶動KTV訂位潮！錢櫃熱門時段全滿 星聚點官網當機
隨著各縣市首長陸續宣布停班停課，民眾安排休假活動，知名KTV也出現搶訂潮。晚間20時許，星聚點官網因大量民眾湧入訂位，一度發生當機情形。
錢櫃同樣熱門，《NOWNEWS》記者查詢發現，今晚21時至明（23）日凌晨1時已沒有包廂可訂，明日上午9時至下午1時的熱門時段，也找不到仍可接受預約的門市。
粉專示警周五風雨強！呼籲北北基桃別冒險出門
不過，臉書粉專「用事實說颱風」提醒，薔琵將是今年相當有感的颱風，西半部風勢強勁，尤其周五整天風雨明顯，呼籲民眾盡量避免外出，並特別提醒「請北北基桃的朋友不要冒險出門唱歌」。
氣象署指出，今日北部及東半部降雨逐漸增加，大台北山區、宜蘭山區可能出現局部大雨。周五至周六，颱風外圍環流影響更明顯，北部、宜蘭，以及中部山區、花蓮山區都要慎防局部大雨或豪雨，其中北部及宜蘭山區不排除出現豪雨等級以上雨勢。
風力方面，今日起各地近海可能出現9至11級強陣風，今晚至明日白天風勢預計進一步增強。周五颱風最接近台灣時，北海岸、宜蘭及恆春半島可能出現接近12級的強陣風，西半部沿海及離島也須提高警覺。
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隨著各縣市首長陸續宣布停班停課，民眾安排休假活動，知名KTV也出現搶訂潮。晚間20時許，星聚點官網因大量民眾湧入訂位，一度發生當機情形。
錢櫃同樣熱門，《NOWNEWS》記者查詢發現，今晚21時至明（23）日凌晨1時已沒有包廂可訂，明日上午9時至下午1時的熱門時段，也找不到仍可接受預約的門市。
不過，臉書粉專「用事實說颱風」提醒，薔琵將是今年相當有感的颱風，西半部風勢強勁，尤其周五整天風雨明顯，呼籲民眾盡量避免外出，並特別提醒「請北北基桃的朋友不要冒險出門唱歌」。
氣象署指出，今日北部及東半部降雨逐漸增加，大台北山區、宜蘭山區可能出現局部大雨。周五至周六，颱風外圍環流影響更明顯，北部、宜蘭，以及中部山區、花蓮山區都要慎防局部大雨或豪雨，其中北部及宜蘭山區不排除出現豪雨等級以上雨勢。
風力方面，今日起各地近海可能出現9至11級強陣風，今晚至明日白天風勢預計進一步增強。周五颱風最接近台灣時，北海岸、宜蘭及恆春半島可能出現接近12級的強陣風，西半部沿海及離島也須提高警覺。
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