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▲遠雄文教公益基金會攜手遠雄海洋公園及中華民國基層跑壘推廣協會，推出「天母萬聖節FUN學趣」親子互動專區。（圖／翻攝畫面）

海豚吉祥物現身討糖、前職棒教練帶孩子挑戰滑壘，還能化身小小建築師闖關！一年一度的「2026天母搞什麼鬼18」將於10月26日登場，遠雄文教公益基金會今年首度參與，攜手遠雄海洋公園及中華民國基層跑壘推廣協會，推出「天母萬聖節FUN學趣」親子互動專區，結合海洋探索、棒球運動及建築體驗三大主題，讓大小朋友除了變裝討糖，也能動手玩、動腦學，感受不一樣的萬聖節樂趣。遠雄海洋公園首度將海洋教育搬進天母街頭，透過鯊魚牙齒模型、生態問答等互動教具，帶領孩子探索海洋奧祕，並分享園區推動「海豚守護基地」的保育理念。人氣海洋家族吉祥物，也將現身發送糖果，更預計於晚間六點登上主舞台帶來壓軸演出，成為親子拍照打卡亮點。除了探索海洋奧祕，搭上近期棒球熱，活動現場也將變身迷你棒球訓練場。由前職棒選手許峰賓教練領軍，規劃滑壘教學、肌力訓練等四大主題體驗，讓孩子在專業指導下認識棒球基本技巧與運動防護觀念，體驗球員訓練的樂趣。此外，「萬聖夢想城」則將建築知識融入三大趣味闖關任務，邀請親子動手挑戰，完成集章及指定社群互動，還有機會兌換限量精美好禮。遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示，節日不只是享受歡樂，更是引導孩子探索世界的契機。無論是透過積木啟發建築想像、藉由運動學會保護自己，或是認識海洋生物學會保護環境，基金會希望帶來「用雙手去體驗、用眼界去關懷」的生活態度。這次把三種不同領域的教育軸線搬到天母，期盼在歡樂的氣氛中，為每個家庭帶來充滿啟發與溫度的節日記憶。遠雄文教公益基金會活動專區將於10月26日下午一點至晚間八點，在天母運動公園草皮區登場。現場不僅結合精彩的泡泡秀、魔術與造型氣球表演，穿著萬聖節裝扮的小朋友大聲喊出「Trick or Treat」，或是捕捉到在攤位或忠誠路二段巡迴的海洋家族吉祥物，都能領取應景糖果。邀請大小朋友前往同樂，度過充滿驚喜與知識的萬聖節。