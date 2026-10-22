海豚吉祥物現身討糖、前職棒教練帶孩子挑戰滑壘，還能化身小小建築師闖關！一年一度的「2026天母搞什麼鬼18」將於10月26日登場，遠雄文教公益基金會今年首度參與，攜手遠雄海洋公園及中華民國基層跑壘推廣協會，推出「天母萬聖節FUN學趣」親子互動專區，結合海洋探索、棒球運動及建築體驗三大主題，讓大小朋友除了變裝討糖，也能動手玩、動腦學，感受不一樣的萬聖節樂趣。
遠雄海洋公園首度將海洋教育搬進天母街頭，透過鯊魚牙齒模型、生態問答等互動教具，帶領孩子探索海洋奧祕，並分享園區推動「海豚守護基地」的保育理念。人氣海洋家族吉祥物，也將現身發送糖果，更預計於晚間六點登上主舞台帶來壓軸演出，成為親子拍照打卡亮點。
除了探索海洋奧祕，搭上近期棒球熱，活動現場也將變身迷你棒球訓練場。由前職棒選手許峰賓教練領軍，規劃滑壘教學、肌力訓練等四大主題體驗，讓孩子在專業指導下認識棒球基本技巧與運動防護觀念，體驗球員訓練的樂趣。此外，「萬聖夢想城」則將建築知識融入三大趣味闖關任務，邀請親子動手挑戰，完成集章及指定社群互動，還有機會兌換限量精美好禮。
遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示，節日不只是享受歡樂，更是引導孩子探索世界的契機。無論是透過積木啟發建築想像、藉由運動學會保護自己，或是認識海洋生物學會保護環境，基金會希望帶來「用雙手去體驗、用眼界去關懷」的生活態度。這次把三種不同領域的教育軸線搬到天母，期盼在歡樂的氣氛中，為每個家庭帶來充滿啟發與溫度的節日記憶。
遠雄文教公益基金會活動專區將於10月26日下午一點至晚間八點，在天母運動公園草皮區登場。現場不僅結合精彩的泡泡秀、魔術與造型氣球表演，穿著萬聖節裝扮的小朋友大聲喊出「Trick or Treat」，或是捕捉到在攤位或忠誠路二段巡迴的海洋家族吉祥物，都能領取應景糖果。邀請大小朋友前往同樂，度過充滿驚喜與知識的萬聖節。
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除了探索海洋奧祕，搭上近期棒球熱，活動現場也將變身迷你棒球訓練場。由前職棒選手許峰賓教練領軍，規劃滑壘教學、肌力訓練等四大主題體驗，讓孩子在專業指導下認識棒球基本技巧與運動防護觀念，體驗球員訓練的樂趣。此外，「萬聖夢想城」則將建築知識融入三大趣味闖關任務，邀請親子動手挑戰，完成集章及指定社群互動，還有機會兌換限量精美好禮。
遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示，節日不只是享受歡樂，更是引導孩子探索世界的契機。無論是透過積木啟發建築想像、藉由運動學會保護自己，或是認識海洋生物學會保護環境，基金會希望帶來「用雙手去體驗、用眼界去關懷」的生活態度。這次把三種不同領域的教育軸線搬到天母，期盼在歡樂的氣氛中，為每個家庭帶來充滿啟發與溫度的節日記憶。
遠雄文教公益基金會活動專區將於10月26日下午一點至晚間八點，在天母運動公園草皮區登場。現場不僅結合精彩的泡泡秀、魔術與造型氣球表演，穿著萬聖節裝扮的小朋友大聲喊出「Trick or Treat」，或是捕捉到在攤位或忠誠路二段巡迴的海洋家族吉祥物，都能領取應景糖果。邀請大小朋友前往同樂，度過充滿驚喜與知識的萬聖節。