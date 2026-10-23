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薔琵颱風來襲，全台各縣市陸續宣布23日停班課！但台東縣政府公告僅「蘭嶼、綠島」停止上班上課，成了本島唯一需要正常上班上課的縣市。消息一出，台東縣長饒慶鈴的臉書馬上被民眾灌爆痛批，「現在馬上騎車環台東，這麼強的風還不放假？」、「可能不選了，沒差了」、「吃風沙就飽了」、「玉里停了，長濱、成功鎮都沒有」。不過，在宣布停班課前，饒慶鈴才在中午時上傳一則影音，當她被問到明天有機會放假嗎？正在滑手機的她，完全沒抬頭、想也沒想的說「沒有」。但幕僚不死心再次確認，饒慶鈴不僅馬上抬頭，還露出一臉狐疑的表情，「沒有啊！你們在想什麼？又要咕嚕咕嚕了！」民眾看到火速留言表示，「這也太狠！還沒有八點耶」、「颱風不要來，我們池上、關山縱谷區域都還要割稻子」。饒慶鈴宣布除了離島蘭嶼、綠島外，台東縣其他區域都要正常上班上課，其實已經不是第一次。今年7月巴威颱風來襲，饒慶鈴逆風宣布台東縣內，僅綠島、蘭嶼停班課，臉書當時也遭民眾留言「咕嚕咕嚕」。如今再度做出一樣的決策，並呼籲民眾減少不必要的外出，恐怕也是縣民始料未及的事。