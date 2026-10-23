薔琵颱風（國際命名：CHAMPI）持續逼近，中央氣象署表示，預估暴風圈在今（23）日凌晨接觸本島東部陸地，並從上午陸續籠罩全台。本周末多個活動將延期或取消，像是爵士音樂節今日一天改直播，屏東風域祭取消今日活動，桃園萬聖城演唱會原訂明（24）日舉辦延到10月26日；而全台多個景點也封閉休園。《NOWNEWS今日新聞》整理全台活動異動、景點封閉等消息，並將不斷更新最新資訊。
🟡強颱薔琵影響全台活動資訊異動一覽：
📍屏東風域祭：
因應颱風影響調整，2026年屏東風域祭今（23）日當日活動與手作課程皆取消，10月24日（六）至10月25日（日）活動照常舉行。
📍2026台中爵士音樂節（10月23日-10月25日）：
10月23日（五）因應颱風改為線上直播，10月24日與10月25日活動於臺中市民廣場照常舉辦。直播平台：爵士音樂節YouTube
📍新北市碧潭「小王子」活動：
氣偶裝置即日起暫停展出，原訂10月24日至25日舉辦的「小青新咖啡節」，也改至12月12日至13日登場。
📍桃園萬聖城：
桃園市政府公告，原訂於本週末六（10月24日）舉辦的桃園萬聖城演唱會延期至10月26日（下週一）原時段登場，其餘多項裝置與市集活動也將視風雨狀況調整。
10月25日（日）預計維持原展演活動，視10月24日現場復原進度再公布。10月26（一）18:30 舉辦開城演唱會，原訂當日 15:00 後的表演節目，將於改期後另行公布。原定10月26日下午登場的兩場劇團及定目劇，改至10月30日辦理；「史努比見面會」時間另行公告。
📍「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華：
原訂這周五、周六登場的台北天母年度萬聖節活動，因應薔琵颱風影響，主辦單位天母商圈發展協會宣布調整活動時間，將延期至10月25日、26日，也就是這周日、下周一。包含最受矚目的「百鬼夜行討糖」遊行、天母運動公園園遊會，以及250家配合店家的萬聖節討糖活動，全部皆順延兩天。「2026天母搞什麼鬼」最新調整如下：
◾百鬼夜行討糖時間：10月25日（周日）19:00出發
活動地點：新光三越台北天母店、忠誠路二段至大葉高島屋
◾主活動園遊會時間：10月26日（周一）13:00至20:00
活動地點：天母運動公園
◾討糖店家配合時間：10月26日（周一）全天
活動地點：250家配合店家，糖果數量有限、發完為止。
說明：原先預計10月24日周六在天母運動公園展區舉辦的「熱血音樂會」，也順延至下周一10月26日。
📍苗栗風箏節：
苗栗市公所宣布，風箏節活動延期至11月6日至8日辦理，但客家風味宴仍如期於25日下午5點準時開席。
📍2026清境火把節：
原定10月24日、10月25日於南投清境國小舉辦，延期至10月30日（週五）、10月31日（週六） 舉行。
📍2026鈴蘭通散步納涼會：
緊急取消10月23日（五）前夜祭與10月24日（六）活動，10月25日遊行與市集照常，10月26日加開一天
📍野柳漁港假日活蟹市集：
新北市府漁業處宣布，原定10月24日在野柳漁港登場的「萬里蟹產地福袋特賣會」擇期再辦，24日至26日連3天的「野柳漁港假日活蟹市集」休市。
📍五峰鄉運動會與甜柿節：
五峰鄉運動會宣布延期一週至10月31日，甜柿節則忍痛取消。
📍內湖、南港「台北大洋流」車掃：
民進黨台北市長候選人沈伯洋原定10月25日（週日）舉辦的內湖、南港「台北大洋流」車掃及大湖公園市政開講活動，已宣佈延期舉行，後續舉辦時間將另行公告。
📍陳素月競總成立大會：
陳素月表示，慎防強烈颱風薔琵影響，原訂10月24日於彰化市舉行「彰化縣長候選人陳素月競選總部成立造勢大會」，活動順延至10月31日星期六舉辦。
📍電影《黑球》泰坦搶先特別場：
榮獲坎城影展最佳導演獎與多倫多影展觀眾票選獎之電影《黑球》，原訂10月24日（六）舉辦，泰坦搶先特別場將延期至10月26日（一）。
📍織羅部落－月光下稻田腳印餐桌：
縱管處主辦原訂10月24日(六)「織羅部落－月光下稻田腳印餐桌」，延期至11月22日(日)辦理。
📍南庄部落健行：
原訂10月24日(六)至25日(日)「南庄部落健行」，延期至11月7日(六)至8日(日)辦理。
📍賽夏餐桌饗宴之旅：
原訂10月25日(日)「賽夏餐桌饗宴之旅」，延期至11月14日(六)辦理。
📍騎遊茂林蝶舞山城自行車活動：
原訂10月24日(六)「騎遊茂林蝶舞山城自行車活動」，延期至11月15日(日)辦理。
🟡強颱薔琵影響全台景點封閉、封園資訊一覽：
📍宜蘭太平山遊樂區：
林保署宜蘭分署也指出，太平山遊樂區即日起預警性休園，遊客只出不進，請遊客儘速離園。園區內8條自然步道（鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道）同步封閉，蹦蹦車最後行駛班次為 11:30、原太平山俱樂部最後導覽場次為10:50。
宜蘭分署轄管的10條社區型自然步道林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道、新寮瀑布步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、金瓜寮魚蕨步道），也將於22日下午5時起暫停開放。
📍武陵農場與福壽山農場：
武陵農場與福壽山農場宣布自今（22）日中午12時起實施預警性休園，休園期間將同步暫停全區營運服務，包括園區入場參觀、住宿、餐飲、露營區設施以及各門市賣店銷售等。至於何時恢復營運，場方指出將密切觀察颱風動態與雨勢，待風雨過後完成全區巡檢與聯外道路安全確認，再行對外公布重新開園時間。
📍觀光署轄內國家風景區117處景點：
交通部觀光署宣布，轄內國家風景區相關景點颱風來襲期間預警性封閉。
一、旅遊景點預警性封閉情形：(共計8個管理處，117處景點)
1. 東北角(12處)：
北關遊憩區、外澳遊憩區、大里(草嶺古道)遊憩區、龜山島遊憩區、宜蘭濱海遊憩區、壯圍遊憩區、鹽寮遊憩區、福隆遊憩區、極東遊憩區、南雅遊憩區、鼻頭遊憩區、龍洞遊憩區。
2. 東管處(45處)：
大石鼻山休憩區、鹽寮海濱休憩區、鹽寮遊客中心、磯崎海濱遊憩區、蕃薯寮休憩區、芭崎休憩區、牛山休息區、小長城休息區、帆船鼻步道、石朗潛水區、朝日溫泉、綠島遊客中心、牛頭山步道、柴口潛水區、大白沙潛水區、石梯坪遊憩區、八仙洞遊憩區、奇美休憩區、靜浦遊憩區、石門休息區、長虹橋休息區、大灣休息區、奚卜蘭遊客中心、鶴岡休息區、石梯橋休息區、寧埔休息區、齒草橋休息區、樟原橋休息區、北回歸線休憩區、秀姑巒溪遊客中心、東部海岸富岡地質公園、郡界休息區、加母子灣休息區、金樽休憩區、加路蘭休憩區、月光小棧、渚橋休憩區、水往上流休憩區、東河橋休憩區、三仙台遊憩區、堺橋休息區、海洋環境教室、成功海濱公園、都歷遊憩區、石雨傘休憩區。
3. 澎管處(7處)：
鳥嶼遊憩區、目斗嶼遊憩區、員貝嶼遊憩區、吉貝嶼遊憩區、姑婆嶼遊憩區、望安遊憩區、七美遊憩區。
4. 縱管處(23處)：
池上地牛故事館、六口溫泉、鹿野高台、鹿野飛行傘起飛降落場、龍高步道、頂岩灣四格山步道、利吉惡地地質公園、卑南遊客中心、利吉旅遊資訊站、鹿野遊客中心、關山月野鐵馬驛站、中興崗哨、羅山遊憩區、安通鐵馬驛站、鶴岡遊客中心、羅山遊客中心、北回歸線標誌公園、羅山瀑布、東里鐵馬驛站、鯉魚潭風景特定區、鳳凰山莊(賽斯村)、鳳林美術館(林榮遊憩區)、鳳林公路公園。
5. 馬管處(6處)：
螺山自然步道、國之北疆步道、世尾山步道、烈女義坑、東引安東坑道、南竿北海坑道。
6. 阿管處(3處)：
豐山遊憩區、太平遊憩區、樂野遊憩區。
7. 北觀處(20處)：
淺水灣遊憩區、雙灣自行車道、三芝遊客中心、情人湖公園、外木山湖海灣、和平島地質公園、麟山鼻遊憩區、白沙灣遊憩區、富貴角遊憩區、石門洞遊憩區、觀音山遊客中心及周邊生態園區、觀音山登山步道系統、硬漢嶺、國聖埔據點、野柳地質公園、翡翠灣遊憩區、跳石海岸、中角灣沙灘、獅頭山公園、金山萬里自行車道。
8. 參山處(1處)：
希利克步道
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📍屏東風域祭：
因應颱風影響調整，2026年屏東風域祭今（23）日當日活動與手作課程皆取消，10月24日（六）至10月25日（日）活動照常舉行。
10月23日（五）因應颱風改為線上直播，10月24日與10月25日活動於臺中市民廣場照常舉辦。直播平台：爵士音樂節YouTube
📍新北市碧潭「小王子」活動：
氣偶裝置即日起暫停展出，原訂10月24日至25日舉辦的「小青新咖啡節」，也改至12月12日至13日登場。
📍桃園萬聖城：
桃園市政府公告，原訂於本週末六（10月24日）舉辦的桃園萬聖城演唱會延期至10月26日（下週一）原時段登場，其餘多項裝置與市集活動也將視風雨狀況調整。
10月25日（日）預計維持原展演活動，視10月24日現場復原進度再公布。10月26（一）18:30 舉辦開城演唱會，原訂當日 15:00 後的表演節目，將於改期後另行公布。原定10月26日下午登場的兩場劇團及定目劇，改至10月30日辦理；「史努比見面會」時間另行公告。
📍「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華：
原訂這周五、周六登場的台北天母年度萬聖節活動，因應薔琵颱風影響，主辦單位天母商圈發展協會宣布調整活動時間，將延期至10月25日、26日，也就是這周日、下周一。包含最受矚目的「百鬼夜行討糖」遊行、天母運動公園園遊會，以及250家配合店家的萬聖節討糖活動，全部皆順延兩天。「2026天母搞什麼鬼」最新調整如下：
◾百鬼夜行討糖時間：10月25日（周日）19:00出發
活動地點：新光三越台北天母店、忠誠路二段至大葉高島屋
◾主活動園遊會時間：10月26日（周一）13:00至20:00
活動地點：天母運動公園
◾討糖店家配合時間：10月26日（周一）全天
活動地點：250家配合店家，糖果數量有限、發完為止。
說明：原先預計10月24日周六在天母運動公園展區舉辦的「熱血音樂會」，也順延至下周一10月26日。
📍苗栗風箏節：
苗栗市公所宣布，風箏節活動延期至11月6日至8日辦理，但客家風味宴仍如期於25日下午5點準時開席。
原定10月24日、10月25日於南投清境國小舉辦，延期至10月30日（週五）、10月31日（週六） 舉行。
📍2026鈴蘭通散步納涼會：
緊急取消10月23日（五）前夜祭與10月24日（六）活動，10月25日遊行與市集照常，10月26日加開一天
📍野柳漁港假日活蟹市集：
新北市府漁業處宣布，原定10月24日在野柳漁港登場的「萬里蟹產地福袋特賣會」擇期再辦，24日至26日連3天的「野柳漁港假日活蟹市集」休市。
📍五峰鄉運動會與甜柿節：
五峰鄉運動會宣布延期一週至10月31日，甜柿節則忍痛取消。
📍內湖、南港「台北大洋流」車掃：
民進黨台北市長候選人沈伯洋原定10月25日（週日）舉辦的內湖、南港「台北大洋流」車掃及大湖公園市政開講活動，已宣佈延期舉行，後續舉辦時間將另行公告。
📍陳素月競總成立大會：
陳素月表示，慎防強烈颱風薔琵影響，原訂10月24日於彰化市舉行「彰化縣長候選人陳素月競選總部成立造勢大會」，活動順延至10月31日星期六舉辦。
📍電影《黑球》泰坦搶先特別場：
榮獲坎城影展最佳導演獎與多倫多影展觀眾票選獎之電影《黑球》，原訂10月24日（六）舉辦，泰坦搶先特別場將延期至10月26日（一）。
📍織羅部落－月光下稻田腳印餐桌：
縱管處主辦原訂10月24日(六)「織羅部落－月光下稻田腳印餐桌」，延期至11月22日(日)辦理。
📍南庄部落健行：
原訂10月24日(六)至25日(日)「南庄部落健行」，延期至11月7日(六)至8日(日)辦理。
📍賽夏餐桌饗宴之旅：
原訂10月25日(日)「賽夏餐桌饗宴之旅」，延期至11月14日(六)辦理。
📍騎遊茂林蝶舞山城自行車活動：
原訂10月24日(六)「騎遊茂林蝶舞山城自行車活動」，延期至11月15日(日)辦理。
🟡強颱薔琵影響全台景點封閉、封園資訊一覽：
📍宜蘭太平山遊樂區：
林保署宜蘭分署也指出，太平山遊樂區即日起預警性休園，遊客只出不進，請遊客儘速離園。園區內8條自然步道（鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道）同步封閉，蹦蹦車最後行駛班次為 11:30、原太平山俱樂部最後導覽場次為10:50。
宜蘭分署轄管的10條社區型自然步道林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道、新寮瀑布步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、金瓜寮魚蕨步道），也將於22日下午5時起暫停開放。
📍武陵農場與福壽山農場：
武陵農場與福壽山農場宣布自今（22）日中午12時起實施預警性休園，休園期間將同步暫停全區營運服務，包括園區入場參觀、住宿、餐飲、露營區設施以及各門市賣店銷售等。至於何時恢復營運，場方指出將密切觀察颱風動態與雨勢，待風雨過後完成全區巡檢與聯外道路安全確認，再行對外公布重新開園時間。
📍觀光署轄內國家風景區117處景點：
交通部觀光署宣布，轄內國家風景區相關景點颱風來襲期間預警性封閉。
一、旅遊景點預警性封閉情形：(共計8個管理處，117處景點)
1. 東北角(12處)：
北關遊憩區、外澳遊憩區、大里(草嶺古道)遊憩區、龜山島遊憩區、宜蘭濱海遊憩區、壯圍遊憩區、鹽寮遊憩區、福隆遊憩區、極東遊憩區、南雅遊憩區、鼻頭遊憩區、龍洞遊憩區。
2. 東管處(45處)：
大石鼻山休憩區、鹽寮海濱休憩區、鹽寮遊客中心、磯崎海濱遊憩區、蕃薯寮休憩區、芭崎休憩區、牛山休息區、小長城休息區、帆船鼻步道、石朗潛水區、朝日溫泉、綠島遊客中心、牛頭山步道、柴口潛水區、大白沙潛水區、石梯坪遊憩區、八仙洞遊憩區、奇美休憩區、靜浦遊憩區、石門休息區、長虹橋休息區、大灣休息區、奚卜蘭遊客中心、鶴岡休息區、石梯橋休息區、寧埔休息區、齒草橋休息區、樟原橋休息區、北回歸線休憩區、秀姑巒溪遊客中心、東部海岸富岡地質公園、郡界休息區、加母子灣休息區、金樽休憩區、加路蘭休憩區、月光小棧、渚橋休憩區、水往上流休憩區、東河橋休憩區、三仙台遊憩區、堺橋休息區、海洋環境教室、成功海濱公園、都歷遊憩區、石雨傘休憩區。
3. 澎管處(7處)：
鳥嶼遊憩區、目斗嶼遊憩區、員貝嶼遊憩區、吉貝嶼遊憩區、姑婆嶼遊憩區、望安遊憩區、七美遊憩區。
4. 縱管處(23處)：
池上地牛故事館、六口溫泉、鹿野高台、鹿野飛行傘起飛降落場、龍高步道、頂岩灣四格山步道、利吉惡地地質公園、卑南遊客中心、利吉旅遊資訊站、鹿野遊客中心、關山月野鐵馬驛站、中興崗哨、羅山遊憩區、安通鐵馬驛站、鶴岡遊客中心、羅山遊客中心、北回歸線標誌公園、羅山瀑布、東里鐵馬驛站、鯉魚潭風景特定區、鳳凰山莊(賽斯村)、鳳林美術館(林榮遊憩區)、鳳林公路公園。
5. 馬管處(6處)：
螺山自然步道、國之北疆步道、世尾山步道、烈女義坑、東引安東坑道、南竿北海坑道。
6. 阿管處(3處)：
豐山遊憩區、太平遊憩區、樂野遊憩區。
7. 北觀處(20處)：
淺水灣遊憩區、雙灣自行車道、三芝遊客中心、情人湖公園、外木山湖海灣、和平島地質公園、麟山鼻遊憩區、白沙灣遊憩區、富貴角遊憩區、石門洞遊憩區、觀音山遊客中心及周邊生態園區、觀音山登山步道系統、硬漢嶺、國聖埔據點、野柳地質公園、翡翠灣遊憩區、跳石海岸、中角灣沙灘、獅頭山公園、金山萬里自行車道。
8. 參山處(1處)：
希利克步道