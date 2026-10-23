我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林采緹分享自己身穿比基尼的美照，身材相當性感。（圖／翻攝自林采緹IG@sunnylin_520）

有「真人版蛇姬」封號的女星林采緹身材超級火辣，不僅有傲人上圍，身高168公分的她還有纖細長腿，一直是粉絲心中的「宅男女神」。昨（22）日林采緹更發文分享比基尼美照，大方秀出好身材，只見她到帛琉度假時，用牛奶湖中的火山泥塗抹身體，看起來俏皮可愛，深邃事業線完全藏不住。林采緹昨日在IG分享自己雙十連假期間，到帛琉旅行的照片，只見她造訪牛奶湖，特地換上比基尼下水遊玩，三點式的泳裝設計，讓她好身材嶄露無遺，再搭配上雙辮子髮型，林采緹整個人看起來既性感又可愛，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。林采緹也在貼文中笑說：「牛奶湖完全是不用濾鏡的Tiffany綠（色），湖底沉澱厚厚一層細緻的白色火山泥，聽說可以美容去角質！不知道是真的嗎？」只見她將火山泥塗滿全身，想要保養皮膚，非常入境隨俗。這系列美照曝光後，在IG吸引2.4萬人按讚，大家也紛紛留言狂誇林采緹的好身材：「畫面好美，我好暈喔」、「這個正面照太大方了」、「正到不知如何形容了」、「抹了火山泥也藏不住事業線」、「你是牛奶湖女神」、「真的保養得太好了，看起來像20歲少女」。現年36歲的林采緹其實已經是一個小孩的媽媽了，她2011年時，因在香港漫畫節中Cosplay「蛇姬」爆紅，成為通告藝人，2014年與歌手胡睿兒展開交往，並於2018年未婚先孕。兩人因此在同年底結婚，可惜這段婚姻並不長久，胡睿兒因夜店撿屍事件遭起訴判刑，雙方也在2020年3月簽字離婚。