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▲李一桐在劇中飾演余夢，結婚5週年發現老公的祕密。（圖／翻攝自微博@美人余）

▲田曦薇在《嫁金釵》中一人分飾兩角，挑戰截然不同的人物性格。（圖／翻攝自微博＠嫁金釵官微）

▲《小城良方》肖戰飾演天才醫生劉錚亮返鄉重啟人生。（圖／愛奇藝國際版提供）

薔琵颱風來襲，今（23）日多個縣市宣布停班停課，待在家裡想追劇，卻還沒走出《蘭香如故》的結局？許多網友追完後深陷劇荒，小紅書上隨即討論李一桐主演的婚姻復仇劇《美人余》，該劇的狗血反轉劇情被大讚根本就是《寄生上流》的中國版，讓人看完欲罷不能。此外還有田曦薇一人分飾兩角的古裝劇《嫁金釵》、肖戰回歸小城行醫的《小城良方》，狗血反擊、替嫁權謀與溫暖日常各有看點，可以依照心情接力追看。喜歡婚變、復仇題材的觀眾，可以先看李一桐、常華森、王佳佳等人演出的《美人余》。故事主角余夢原以為自己擁有幸福婚姻，沒想到結婚五週年之際，竟發現丈夫狄立人與前妻聯手設局，不僅讓前妻以保母身分住進家中，還打算一步步轉移她的財產。面對枕邊人的算計，余夢找上離婚律師焦旭，開始奪回人生主導權。全劇看點不只是抓出背叛，更在於女主角如何從信任丈夫，到看清真相、蒐集籌碼，讓原本將她蒙在鼓裡的人付出代價。李一桐與常華森的角色互動，也為復仇主線增添感情戲。《蘭香如故》追完還想繼續看古裝女性故事，可以接力追《嫁金釵》。該劇由田曦薇、閆桉主演，改編自笑佳人同名小說，以替嫁、身世之謎及家族利益為主軸，讓女主角在步步設局的深宅中尋找出路。田曦薇一人分飾性格截然不同的角色，既要演出流落市井、為生存掙扎的女子，也得詮釋被寵壞的貴女，從眼神、神態到說話方式都須做出區別。她與閆桉飾演的陸濯因婚姻產生交集，彼此試探的感情線之外，真假千金背後的秘密也是追劇重點。若不想整天看勾心鬥角，可換上肖戰主演的《小城良方》。該劇由張曉波執導，集結姜妍、倪大紅、王彥霖等人演出，講述醫師劉錚亮遭逢人生低潮後回到家鄉，與一群看似不太可靠的夥伴重新出發。相較於強調高壓搶救的醫療劇，《小城良方》也把鏡頭放在診間外的日常，透過醫師、病患及街坊之間的互動，描繪平凡人的難題與牽掛。想看復仇選《美人余》，偏愛古裝選《嫁金釵》，想換個溫暖步調，則可鎖定愛奇藝播出的《小城良方》。