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第一型糖尿病「青春期前後」成發病高峰 初期症狀易忽略

第一型糖尿病「不是少吃糖」就可預防 醫：出現異常徵兆快就醫

一名12歲的孩子原本身體狀況良好、發育正常，且並未有特殊疾病或家族遺傳病史，半年來體重卻驟減近10公斤，飲水量也相較以往明顯增加，出現噁心、全身無力的情況後，家長帶往醫院急診就醫後，初步診斷為第一型糖尿病，並已出現「糖尿病酮酸中毒」，經治療後，症狀已經好轉，但仍需每天接受皮下注射胰島素。收治個案的台北慈濟醫院兒科部醫師賴郁欣說，該位個案送至急診時，已經出現脫水、呼吸急促，抽血檢驗血糖值高達789mg/dL，初步診斷是第一型糖尿病，並已出現糖尿病酮酸中毒，緊急安排入住兒科加護病房。賴郁欣表示，替患者以點滴補充水分及電解質，進行輸液治療後給予靜脈胰島素，同時密切監測血糖、電解質及酸鹼狀態，症狀也得以控制。國際研究指出，第一型糖尿病可發生於各年齡層的兒童，且「青春期前後」為發病高峰；台灣健保資料研究顯示2003年至2008年間，台灣0至14歲兒童第一型糖尿病的平均年發生率約為每10萬人5.3例，其中10至14歲兒童的發生率較高。賴郁欣說明，糖尿病「初期症狀」有時易被忽略，因此若出現疑似症狀，醫師會進一步檢測血糖與糖化血色素，糖化血色素達6.5%以上為糖尿病的診斷標準之一；若已有典型高血糖症狀，隨機血糖達200 mg/dL以上也符合糖尿病診斷標準。確診後可進一步檢測胰島自體抗體等，以協助判斷糖尿病類型。賴郁欣提到，胰島素是由胰臟分泌，主要協助血液中的葡萄糖進入細胞，幫助維持血糖穩定。當體內胰島素不足，或身體對胰島素作用反應不佳時，會使血液中葡萄糖濃度持續偏高，進而引發糖尿病。糖尿病常見症狀為「三多一少」，包括吃多、喝多、尿多，及體重減少，賴郁欣說，糖尿病有多種類型，其中最常見的是第一型及第二型糖尿病。「第一型糖尿病」是一種自體免疫疾病，免疫系統攻擊胰臟中負責製造胰島素的β細胞，使胰島素分泌逐漸減少，最終造成明顯的胰島素缺乏。「第二型糖尿病患者」仍能分泌胰島素，但因身體對胰島素反應變差，長期下來使胰臟負擔增加、分泌胰島素能力下降。當胰島素嚴重不足，葡萄糖無法被細胞有效利用，身體便會轉而分解脂肪作為能量來源，過程中產生大量酮體；若酮體過度累積，造成血液酸鹼失衡，就可能形成糖尿病酮酸中毒。賴郁欣指出，此時患者可能出現明顯疲倦、噁心嘔吐、呼吸深而快、嚴重脫水等症狀，若未及時處置可能危及生命。賴郁欣提到，目前第一型糖尿病仍需長期接受胰島素治療及血糖管理，例如根據食物中的碳水化合物含量及血糖值，計算餐前速效胰島素劑量；運動時則需依據血糖值、運動強度及時間等因素，適時調整胰島素或補充碳水化合物，以降低低血糖風險。這類患者需注重飲食均衡，同時搭配血糖監測，依照血糖數值及日常飲食、活動量微調治療方案，避免血糖變化過大或血糖過低。許多人有「糖尿病就是糖吃太多、體重過胖」的迷思，賴郁欣坦言，第一型糖尿病無法靠少吃糖、減重或多運動來預防；而重點是辨識「早期徵兆」。醫師提醒，家長平時應觀察孩子是否出現與過去不同的變化，包括原先飲水量正常、但後期突然增加；或是不明原因的體重明顯下降。賴郁欣強調，這類情況下即便「三多一少」症狀沒有同時出現，也建議就醫檢查。醫師表示，第一型糖尿病雖然需要長期施打胰島素及監測血糖，但家長也不需要過度擔心，若能做好日常血糖管理，仍可維持正常生活。