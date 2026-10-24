颱風天不想出門，在家追動畫也是不錯的選擇！2026年10月秋季新番開播約3週，日本動畫串流平台「d動畫商店」（dアニメストア）昨（23）日公布最新秋番人氣票選結果，總計吸引68,622票參與，其中《藥師少女的獨語》第三季以4955票拿下冠軍，人氣持續居高不下；令人意外的是，《凶亂令嬢妮亞・李斯頓》以3097票衝上第二名，甚至超越《轉生貴族憑鑑定技能扭轉人生》第三季等人氣續作。《NOWNEWS今日新聞》整理本季5部人氣動畫看點，讓動漫迷趁著待在家的時間一次補進度。
《藥師少女的獨語》連3週稱霸！病弱千金成10月新番黑馬
《藥師少女的獨語》第三季延續貓貓與壬氏的故事，作品以架空古代宮廷為舞台，描述擁有豐富藥學知識的少女貓貓，運用醫藥、毒物及推理能力，破解宮中接連發生的謎團。本季10月2日開播後，人氣依舊驚人，不只拿下d動畫商店最新追番票選冠軍，日本動畫資訊網站 Anime Hack 於10月21日公布的電視動畫錄影排行榜，更顯示《藥師少女的獨語》第三季已連續3週位居第一，且領先第二名超過一倍積分。
不過，真正讓人驚喜的反而是第二名《凶亂令嬢妮亞・李斯頓》，完整日文名稱為《凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録》。故事描述曾經擁有強大力量、甚至能弒神的武人，轉生成身體虛弱的貴族千金妮亞・李斯頓，外表看起來嬌小病弱，體內卻藏著驚人的戰鬥能力，形成強烈反差。這部作品在9月公布的開播前期待票選中僅排名第13名，沒想到動畫開播後迅速竄升，最新追番榜一口氣衝上第二名，成為本季值得注意的異世界黑馬。
《轉生貴族》排第三！被放逐的魔術師也衝上人氣榜
第三名為《轉生貴族憑鑑定技能扭轉人生》第三季，以2980票緊追在後。作品主角亞爾斯轉生到異世界，雖然沒有強大戰鬥能力，卻擁有能夠看穿他人潛力的「鑑定技能」，因此四處尋找人才、壯大領地。第三季故事進入更激烈的領地戰爭，亞爾斯也必須面對政治與軍事上的新挑戰，適合喜歡策略、異世界經營題材的觀眾。
第四名則是《被放逐的作弊賦予魔術師享受隨心所欲的第二人生。》，拿下2819票。故事主角雷恩原本是冒險者公會中的賦予魔術師，能替武器、防具增加強化點數，沒想到某天突然被公會趕走，於是決定收回先前賦予同伴裝備的所有能力，展開自己的第二人生。作品把異世界冒險、戰鬥與荒誕喜劇結合，意想不到的劇情發展也是一大看點。
第五名《轉生後的大聖女，極力隱瞞聖女的身分》則獲得2800票。作品以轉生、聖女與奇幻冒險為主軸，描述擁有前世記憶與特殊力量的少女，試圖隱瞞自己的真正身分，卻仍不斷被捲入各種事件。從前五名可以發現，除了《藥師少女的獨語》穩居冠軍，異世界轉生、奇幻戰鬥題材依舊受到日本動畫觀眾歡迎。
10月新番還有什麼？《FX戰士久留美》也值得追
除了前五名，本季還有不少不同題材的動畫值得關注。其中《FX戰士久留美》以高槓桿外匯交易為題材，描述女大生久留美為了賺回母親在金融風暴中賠掉的2000萬日圓，踏入充滿風險的投資市場，將盯盤、暴跌與爆倉的刺激過程搬上螢幕，適合想看不同類型動畫的觀眾；《轉生就是劍》第二季則延續貓耳少女芙蘭與師父的異世界冒險故事。
至於觀看管道，《藥師少女的獨語》第三季可透過 Netflix 追劇，自10月2日起每週五更新；《FX戰士久留美》、《轉生就是劍》第二季等作品則可參考羚邦旗下 Ani-One Asia 的官方 YouTube 頻道及相關授權平台。由於各部動畫的授權範圍、更新時間及免費觀看規定不同，實際上架情況仍以各平台公告為準。
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《藥師少女的獨語》第三季延續貓貓與壬氏的故事，作品以架空古代宮廷為舞台，描述擁有豐富藥學知識的少女貓貓，運用醫藥、毒物及推理能力，破解宮中接連發生的謎團。本季10月2日開播後，人氣依舊驚人，不只拿下d動畫商店最新追番票選冠軍，日本動畫資訊網站 Anime Hack 於10月21日公布的電視動畫錄影排行榜，更顯示《藥師少女的獨語》第三季已連續3週位居第一，且領先第二名超過一倍積分。
第三名為《轉生貴族憑鑑定技能扭轉人生》第三季，以2980票緊追在後。作品主角亞爾斯轉生到異世界，雖然沒有強大戰鬥能力，卻擁有能夠看穿他人潛力的「鑑定技能」，因此四處尋找人才、壯大領地。第三季故事進入更激烈的領地戰爭，亞爾斯也必須面對政治與軍事上的新挑戰，適合喜歡策略、異世界經營題材的觀眾。
除了前五名，本季還有不少不同題材的動畫值得關注。其中《FX戰士久留美》以高槓桿外匯交易為題材，描述女大生久留美為了賺回母親在金融風暴中賠掉的2000萬日圓，踏入充滿風險的投資市場，將盯盤、暴跌與爆倉的刺激過程搬上螢幕，適合想看不同類型動畫的觀眾；《轉生就是劍》第二季則延續貓耳少女芙蘭與師父的異世界冒險故事。