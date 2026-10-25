為紀念日本人氣動漫《排球少年!!》開播10週年，曾在日本、韓國多座城市巡迴展出的「排球少年!!動畫10週年紀念展 IMMERSIVE EXHIBITION」，確定於2026年12月25日至2027年3月28日在台北松山文創園區登場。這次展覽不只利用巨型螢幕、環繞音效重現日向翔陽、影山飛雄的熱血比賽，還有角色專區、各校經典對戰回顧，以及首次完整公開的動畫原創繪圖。門票將於10月28日開賣，預售單人票390元、雙人票740元，《NOWNEWS今日新聞》整理展覽時間、票價及5大展區看點。
《排球少年》動畫10週年展來台！沉浸式劇場重現熱血比賽
《排球少年!!》改編自日本漫畫家古館春一創作的同名漫畫，故事以高中排球為主題，描寫身高不高卻擁有驚人跳躍力的日向翔陽，與天才舉球員影山飛雄從對手變成隊友，一同加入烏野高中排球隊，朝全國大賽邁進。作品自2014年推出電視動畫後，憑藉熱血的比賽場面、鮮明角色及細膩的團隊情誼，累積大批粉絲。
這次「排球少年!!動畫10週年紀念展」最大亮點，就是透過巨型螢幕及環繞音響打造的「全方位影音劇場」，精選日向、影山迎來重大轉折的關鍵比賽，讓粉絲不只是站在螢幕前觀看動畫，而是能沉浸在比賽氛圍中，重新感受每一次扣球、攔網及得分的緊張時刻。
《排球少年》10週年展5大看點！角色、各校對戰一次回顧
除了沉浸式影音劇場，現場也規劃多個主題展區。「角色專區」將集結《排球少年!!》動畫中的人氣角色，透過多面展示呈現角色視覺與經典場面，回顧日向、影山與夥伴、對手相遇後逐漸成長的過程。
「各校專區」則聚焦作品中反覆交手的頂尖校隊，以精彩回顧影片帶領觀眾重溫激烈對戰與感動瞬間。對於喜歡烏野高中及其他學校角色的粉絲來說，也能再次回味動畫中的經典比賽。
另一大亮點是「原創繪圖區」，官方表示將集結過去10年間創作的動畫原創繪畫，並首度完整公開歷年動畫作品的珍貴原創繪圖，其中包含過去未曾在其他地方展出的內容。最後，現場也設有周邊商品販售區，將推出以本次展覽專用視覺製作的限定商品，不過詳細品項與價格仍有待後續公布。
《排球少年》10週年展10/28開賣！預售票390元、雙人票740元
想要前往朝聖的粉絲，可以把握10月28日至12月24日的預售期間，單人票390元、雙人票740元，換算每人370元，比展期現場購票便宜。12月25日正式開展後，展期單人票為450元、雙人票830元，雙人票須兩人同時入場。
現場也提供學生、兒童適用的430元優待票，以及符合資格者可購買的225元愛心票。未滿3歲兒童可免費入場，但須出示相關證件，並由持票成人陪同。提醒粉絲，未滿12歲兒童不可單獨入場，詳細購票規定以官方公告為準。
🟡《排球少年!!動畫10週年紀念展》活動資訊
📌日期：2026年12月25日至2027年3月28日
📌地點：台北松山文創園區2樓多功能展演廳
📌預售日期：2026年10月28日至12月24日
📌預售票價：單人390元、雙人740元
📌展期票價：單人450元、雙人830元
📌現場票價：全票450元、優待票430元、愛心票225元
📌購票平台：udn售票網活動頁面
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《排球少年!!》改編自日本漫畫家古館春一創作的同名漫畫，故事以高中排球為主題，描寫身高不高卻擁有驚人跳躍力的日向翔陽，與天才舉球員影山飛雄從對手變成隊友，一同加入烏野高中排球隊，朝全國大賽邁進。作品自2014年推出電視動畫後，憑藉熱血的比賽場面、鮮明角色及細膩的團隊情誼，累積大批粉絲。
這次「排球少年!!動畫10週年紀念展」最大亮點，就是透過巨型螢幕及環繞音響打造的「全方位影音劇場」，精選日向、影山迎來重大轉折的關鍵比賽，讓粉絲不只是站在螢幕前觀看動畫，而是能沉浸在比賽氛圍中，重新感受每一次扣球、攔網及得分的緊張時刻。
除了沉浸式影音劇場，現場也規劃多個主題展區。「角色專區」將集結《排球少年!!》動畫中的人氣角色，透過多面展示呈現角色視覺與經典場面，回顧日向、影山與夥伴、對手相遇後逐漸成長的過程。
「各校專區」則聚焦作品中反覆交手的頂尖校隊，以精彩回顧影片帶領觀眾重溫激烈對戰與感動瞬間。對於喜歡烏野高中及其他學校角色的粉絲來說，也能再次回味動畫中的經典比賽。
《排球少年》10週年展10/28開賣！預售票390元、雙人票740元
想要前往朝聖的粉絲，可以把握10月28日至12月24日的預售期間，單人票390元、雙人票740元，換算每人370元，比展期現場購票便宜。12月25日正式開展後，展期單人票為450元、雙人票830元，雙人票須兩人同時入場。
現場也提供學生、兒童適用的430元優待票，以及符合資格者可購買的225元愛心票。未滿3歲兒童可免費入場，但須出示相關證件，並由持票成人陪同。提醒粉絲，未滿12歲兒童不可單獨入場，詳細購票規定以官方公告為準。
📌日期：2026年12月25日至2027年3月28日
📌地點：台北松山文創園區2樓多功能展演廳
📌預售日期：2026年10月28日至12月24日
📌預售票價：單人390元、雙人740元
📌展期票價：單人450元、雙人830元
📌現場票價：全票450元、優待票430元、愛心票225元
📌購票平台：udn售票網活動頁面