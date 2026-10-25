老玩家的回憶《薩爾達傳說 時之笛》重製版將在11月5日發售，除了遊戲本身之外，購買遊戲贈送的早期購入特典也受到不少玩家關注，如果玩家是在台灣任天堂通路預購或是購買《薩爾達傳說 時之笛》重製盒裝版，就會贈送造型磁貼；如果是在GAME休閒館購買的話，還有機會拿到獨家特典壓克力萬年曆立牌。
畫質、操作大躍進 官方預購贈磁貼
《薩爾達傳說 時之笛》重製版是以1998年於N64發行的遊戲為基礎，以現代技術為玩家打造全新體驗，重製版選在Nintendo Switch 2上推出，不僅遊戲畫質大幅更新，操作也更符合現代化設計，支援繁體中文，官方定價為2080元，預計在11月5日發售。
許多玩家在預購《薩爾達傳說 時之笛》前，都會先看早期購入特典，決定要在哪一個通路預購及購入。目前台灣任天堂的早期購入特典為「《薩爾達傳說 時之笛》造型磁貼
」，尺寸約為W93×H63×D2mm，玩家只要預訂或購買公司貨盒裝版，有機會得到，數量有限，售完為止。2026年11月23日前下載數位版也可獲得《薩爾達傳說》40週年數位桌布。
通路獨家特典送萬年曆、手機支架
除了官方通路之外，GAME休閒館推出獨家預購特典「《薩爾達傳說 時之笛》壓克力萬年曆立牌」，只要在GAME休閒館預購《薩爾達傳說 時之笛》重製版就能得到，萬年曆立牌尺寸約為22×15×4cm。
另外，在誠品線上預購《薩爾達傳說 時之笛》重製版，有機會得到獨家特典「鋅合金手機支架」。不過有許多玩家認為，台灣任天堂贈送的早期購入特典誠意不足，只有造型磁貼有點「寒酸」，反而是法國零售商Micromania在午夜開賣活動推出的復刻包裝紙盒，讓許多玩家紛紛喊「想要」。
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《薩爾達傳說 時之笛》重製版是以1998年於N64發行的遊戲為基礎，以現代技術為玩家打造全新體驗，重製版選在Nintendo Switch 2上推出，不僅遊戲畫質大幅更新，操作也更符合現代化設計，支援繁體中文，官方定價為2080元，預計在11月5日發售。
許多玩家在預購《薩爾達傳說 時之笛》前，都會先看早期購入特典，決定要在哪一個通路預購及購入。目前台灣任天堂的早期購入特典為「《薩爾達傳說 時之笛》造型磁貼
」，尺寸約為W93×H63×D2mm，玩家只要預訂或購買公司貨盒裝版，有機會得到，數量有限，售完為止。2026年11月23日前下載數位版也可獲得《薩爾達傳說》40週年數位桌布。
除了官方通路之外，GAME休閒館推出獨家預購特典「《薩爾達傳說 時之笛》壓克力萬年曆立牌」，只要在GAME休閒館預購《薩爾達傳說 時之笛》重製版就能得到，萬年曆立牌尺寸約為22×15×4cm。
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