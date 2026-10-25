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CFO落入1-1組別！T1也落敗 中國3隊終於取勝

▲雖然一開始Shad0w配合上路打出優勢，仍不敵MKOI穩定營運。（圖／lolesports flickr）

▲2026年《英雄聯盟》世界賽瑞士制第二天賽果。（圖／翻攝自LoLEsportsTW YouTube）

LOL世界賽瑞士輪第二天賽果

TES

MKOI

G2

LYON

IG

GEN

DK

BLG

2026年《英雄聯盟》世界賽今（25）日進入瑞士制第二天，來自台灣戰隊中信飛牡蠣CFO迎戰歐洲賽區MKOI，雖然CFO取得前期優勢，最終還是被穩穩營運的MKOI攻破主堡，落入1勝1敗組別；Faker領軍的T1，今天對上同樣來自韓國的DK，最後由DK打出逆轉勝，T1同樣進入1勝1敗組別；在0-1敗者組的中國內戰，第一種子AL慘遭TES擊敗，AL也因此跟太平洋賽區第一種子TSW、北美第一種子TL一起進入0-2敗者組。CFO今（25）日對上歐洲LEC賽區MKOI，一開始CFO打野Shad0w進攻上路，配合上路選手Rest拿下首殺，取得經濟領先，但MKOI憑藉穩定營運，把經濟差距拉近，後續團戰落敗，徹底送出領先優勢，最後由MKOI取得勝利，CFO也因此落入1勝1敗組別。T1迎戰同賽區的DK，T1一開始就拿下經濟優勢，雙方都進入營運期，但關鍵遠古巨龍團戰，DK打出0換5直接逆轉局勢，讓T1落入1勝1敗組別。昨（24）日中國LPL賽區隊伍全面落敗，今（25）日做出調整，在中國內戰中，TES擊敗第一種子AL，進入1勝1敗組別，AL也因此落入0-2淘汰邊緣；IG則是擊敗太平洋賽區TSW、BLG打敗北美賽區TL，雙雙進入1勝1敗組別。今（25）日最終比賽結果，2-0全勝組有歐洲第二種子MKOI、北美第二種子LYON、韓國第一種子GEN、韓國第4種子DK；1-1 1勝1敗組有太平洋第二種子CFO、中國第二種子BLG、中國第三種子TES、中國第四種子IG、歐洲第一種子G2、歐洲第三種子KC、韓國第二種子HLE、韓國第三種子T1；0-2全敗組則有太平洋第一種子TSW、中國第一種子AL、巴西第一種子LOS、北美第一種子TL。📌01:00 AL vs📌02:00 CFO vs📌03:00vs LOS📌04:00vs KC📌05:00 TSW vs📌06:00vs HLE📌07:00 T1 vs📌08:00 TL vs