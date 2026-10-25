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阪神虎三冠王佐藤輝明即將透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟，但赴美之路仍有兩大難關。日本武士隊監督井口資仁今（25）日表示，大型合約可能無法在大聯盟封館前談妥；正式踏上MLB後，佐藤能否適應時速超過160公里的火球，也將成為站穩大聯盟的最大考驗。井口資仁今（25）日登上日本TBS電視台節目《Sunday Morning》，談到佐藤輝明的旅美前景。他認為，岡本和真與村上宗隆本季都在大聯盟繳出單季30轟以上表現，證明日本強打具備在最高層級延續長打能力，也可能提升球團對佐藤的信心。佐藤本季繳出打擊率3成06、39支全壘打、106分打點及0.991攻擊指數，成為日本職棒史上第9位三冠王；他在2025年也曾敲出40轟，並獲選中央聯盟年度MVP。考量今年大聯盟自由市場缺乏頂尖野手，佐藤的左打長打能力及三壘守備經驗，預料會吸引多支球隊競逐。包括紐約洋基、紐約大都會、費城費城人及洛杉磯道奇，都已被美媒列為可能下家。佐藤預計11月赴美拜訪有興趣的球隊，爭取在勞資協議到期前完成談判。然而，市場行情愈高，也意味著談判內容可能更加複雜。井口資仁表示：「因為可能成為大型合約，所以能不能迅速確定去向，這一點讓我有些擔心。」依現行入札制度，球員在公告後原則上有45天可與大聯盟30支球隊交涉，但大聯盟現行勞資協議將於美國時間12月1日到期。由於資方力推薪資上限、球員工會強烈反對，外界普遍預期屆時可能發生封館。一旦進入封館，球團將不能與球員簽約或進行正常交易，佐藤的談判也可能被迫暫停。因此，即使制度提供45天交涉期，他真正能在封館前使用的時間，很可能只有11月這一個月。這也讓佐藤面臨兩難：若急著在期限前簽約，可能沒有足夠時間讓市場完整競價；若選擇等待更理想的條件，又可能遇上封館，讓赴美進度長期停擺。除了合約問題，井口資仁也點出佐藤踏上大聯盟後必須克服的技術課題，「要確實把時速超過160公里的球打回去，打擊率和全壘打數才能提升，這會是其中一個關鍵。」現今大聯盟速球環境明顯高於日職，尤其後援投手在短局數全力催球速，時速接近甚至突破160公里已不罕見。釀酒人王牌米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）更在世界大賽投出103.5英里、約166.6公里速球，刷新賽史紀錄。佐藤擁有頂尖揮棒速度與全方向長打能力，但生涯三振率偏高，本季也吞下164次三振。面對大聯盟更快的速球及更銳利的變化球，能否縮短揮棒路徑、改善好球帶外追打，將決定他能否把日職的三冠王火力帶到美國。