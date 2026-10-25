2026年《英雄聯盟》世界賽明（26）日將進入瑞士輪第三輪，依戰績分成全勝組、1勝1敗組、全敗組抽籤，先前已有對戰過的隊伍將不會被分在同一場比賽，明（26）日先由韓國戰隊HLE對上中國戰隊IG，接著是中國隊伍TES對上歐洲G2；身在1勝1敗組別的台灣戰隊CFO，抽籤後確定迎戰傳奇選手Faker帶領的T1，時間就在10月27日凌晨1點。
曾在瑞士輪擊敗T1 CFO仍有晉級機會
LOL世界賽結束瑞士輪第二天賽事後，官方進行抽籤，來自台灣的戰隊CFO處於強敵環繞的1勝1敗組別，其他隊伍包括中國第二種子BLG、中國第三種子TES、中國第四種子IG、歐洲第一種子G2、歐洲第三種子KC、韓國第二種子HLE、韓國第三種子T1，在抽籤後CFO確定對上T1！
2025年的世界冠軍T1實力堅強，不過同樣在2025年，CFO曾在瑞士輪第二輪中戰勝T1，當時CFO前期取得領先優勢，把差距越滾越大，拿下巴龍後一舉攻下T1主堡，帶領台灣隊伍再度闖進世界賽8強，因此這次CFO同樣在瑞士輪遇到T1，CFO不是完全沒有機會獲勝。
CFO休兵一天 27日對上T1
2026年《英雄聯盟》世界賽瑞士輪第三輪賽事將從明（26）日凌晨1點開打，雖然有表定開打時間，不過要是前面場次的賽事有提早結束或延後的情況，後面賽事的開打時間也會跟著變動。在瑞士輪中拿下3勝的隊伍晉級，但要是3敗就會被淘汰，決定是否晉級、淘汰的比賽，將採取BO3模式，其餘皆為BO1，因此第三輪的賽程會是每天2場BO1、2場BO3。
LOL世界賽瑞士輪第三輪賽程
10月26日
📌01:00 HLE vs IG
📌02:00 TES vs G2
📌03:00 MKOI vs DK （BO3，勝者晉級）
📌06:00 GEN vs LYON（BO3，勝者晉級）
10月27日
📌01:00 CFO vs T1
📌02:00 BLG vs KC
📌03:00 LOS vs TSW（BO3，敗者淘汰）
📌06:00 TL vs AL（BO3，敗者淘汰）
2026年《英雄聯盟》世界賽直播連結
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英文：Twitch、YouTube
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LOL世界賽結束瑞士輪第二天賽事後，官方進行抽籤，來自台灣的戰隊CFO處於強敵環繞的1勝1敗組別，其他隊伍包括中國第二種子BLG、中國第三種子TES、中國第四種子IG、歐洲第一種子G2、歐洲第三種子KC、韓國第二種子HLE、韓國第三種子T1，在抽籤後CFO確定對上T1！
2025年的世界冠軍T1實力堅強，不過同樣在2025年，CFO曾在瑞士輪第二輪中戰勝T1，當時CFO前期取得領先優勢，把差距越滾越大，拿下巴龍後一舉攻下T1主堡，帶領台灣隊伍再度闖進世界賽8強，因此這次CFO同樣在瑞士輪遇到T1，CFO不是完全沒有機會獲勝。
2026年《英雄聯盟》世界賽瑞士輪第三輪賽事將從明（26）日凌晨1點開打，雖然有表定開打時間，不過要是前面場次的賽事有提早結束或延後的情況，後面賽事的開打時間也會跟著變動。在瑞士輪中拿下3勝的隊伍晉級，但要是3敗就會被淘汰，決定是否晉級、淘汰的比賽，將採取BO3模式，其餘皆為BO1，因此第三輪的賽程會是每天2場BO1、2場BO3。
LOL世界賽瑞士輪第三輪賽程
10月26日
📌01:00 HLE vs IG
📌02:00 TES vs G2
📌03:00 MKOI vs DK （BO3，勝者晉級）
📌06:00 GEN vs LYON（BO3，勝者晉級）
📌01:00 CFO vs T1
📌02:00 BLG vs KC
📌03:00 LOS vs TSW（BO3，敗者淘汰）
📌06:00 TL vs AL（BO3，敗者淘汰）
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