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▲林國漳（左起）、黃世杰、蘇巧慧、沈伯洋。（圖／記者葉政勳攝）

▲沈伯洋、蘇巧慧。（圖／記者林調遜攝）

▲童子瑋、沈伯洋。（圖／童子瑋辦公室提供）

▲賴清德（圖中）日前與林國漳（左）及宜蘭市長候選人韓瑩逛超市。（圖／民進黨提供）

▲民進黨桃園市長候選人黃世杰北區競選總部成立，他與現任總統賴清德、前任總統蔡英文在後台大玩自拍。（圖／翻攝自蔡英文Threads）

原本偏冷的九合一選舉，在入秋後迎來戲劇性轉折！民進黨台北市候選人沈伯洋自8、9月起在全台颳起「洋流」旋風，點燃綠營反撲氣勢。據掌握，在民進黨雙北10月初停止內參民調作業前，內部數據顯示，北台灣選情「全面走揚」，新北市長候選人蘇巧慧維持穩定領先、宜蘭縣長候選人林國漳逐步拉開差距、基隆市長候選人童子瑋更上演「黃金交叉」逆轉超車；就連原先被視為艱困戰區的台北市，沈伯洋也從落後20幾趴的谷底強勢反彈，硬是將首都之爭拉進五五波的肉搏戰。對於「洋流」外溢使綠營北台灣聲勢高一事，民進黨發言人吳崢則強調，「戒慎恐懼」。信民協會日前公布的最新台北市長民調，沈伯洋以50.3％的支持度，大幅領先國民黨現任市長蔣萬安的33.3％，雙方差距達17個百分點。不過，綠營內部對於該份民調相對冷靜，並反覆向黨內告誡「民調不代表輸贏、人潮不等於選票」，事實上，民進黨在選前都有定期做民調的慣例，不過受到「洋流」影響，高層在日前也做出關鍵戰略決策，拍板雙北在選前最後衝刺期「停止施作內參民調」，除了擔心機構效應失真外，也憂心過多的數字干擾，容易讓自家人放鬆戒備；若是過度張揚，讓對手產生危機感，反而激發出原本不想出門的偏藍支持者，因此決定將眼下重點放在「穩住陣腳，保持節奏」，按部就班把陸戰、空戰步調走完。據了解，在台北停止施作內參民調前，民進黨內參民調顯示，沈伯洋尚未真正翻盤，仍處於微幅落後的五五波拉鋸狀態，但其走勢「只升不降」、成長動能極為驚人。沈伯洋在首都展現的爆發力，不僅成功拉動「小雞」市議員選情熱度、有望挑戰25席「全壘打」好成績，黨內甚至傳出「懊惱當初議員提名太過保守」的聲浪。這股溫暖而強勁的「洋流」自台北核心向外蔓延，迅速席捲全台，也讓多處原呈膠著的選區全面加溫，促使深綠基本盤歸隊，並進一步向中間選民擴散，讓向來被視為艱困戰區的北台灣吹起反攻號角、有望逆轉藍營版圖。在雙北封關民調前，民進黨內參民調呈現北台灣「全面走揚」的態勢。在新北市，蘇巧慧與對手李四川一度陷入膠著，如今在「洋流」助攻下民調順勢拉升；受惠紅利最顯著的基隆與宜蘭，童子瑋已成功逆轉超車對手，將戰況逼入誤差範圍內的五五波激戰，宜蘭林國漳同樣氣勢如虹、壓制對手；至於桃園戰局，黃世杰聲勢亦有所斬獲，正加緊腳步縮小落後差距。面對選情全面升溫，黨內決策高層反而全面上緊發條，不敢有絲毫鬆懈。據悉，一名綠營民代近日在政論節目受訪時，以戲謔的口吻嘲諷台北市長蔣萬安，該片段隨即被黨內大老轉傳至內部群組，並祭出重話告誡：「請戒慎恐懼！」高層三令五申告誡行政團隊務必謹言慎行、嚴防驕兵心態衝擊選情，更對經常登上媒體的黨公職與名嘴喊話，「別因洋流就飄起來！」此外，民進黨秘書長徐國勇也不斷向黨內告誡，選戰倒數時刻，對手無時無刻等待民進黨出現「破口」或驕矜自滿的言行，因此要求全體黨公職與候選人務必恪守「謙卑、團結、謹言慎行」三大鐵律，防堵任何驕兵心態衝擊局勢。在北台灣各縣市盤勢方面，新北戰局歷經波折。新北輔選人士指出，早在5、6月時，蘇巧慧民調已與對手李四川進入黃金交叉，7、8月一度因藍營猛打「反毒油」議題而承受逆風，但9月起受「洋流」推升，民調順勢拉升，維持穩定領先。新北團隊按部就班推進選戰節奏，自去年11月底被提名至3月，蘇巧慧勤走市場與走春完成首波「打底」；4月至7月與36議員舉行40場地方基層會談；7月到10月初成立各百工產業、各縣市後援會等；9月初到11初，配合議員競總成立串聯組織，而接下來的11月，將舉行各種大造勢，外界關注的「車隊掃街」也預計在周二正式啟動。值得關注的是，「洋流」讓蘇巧慧在陸戰與空戰上雙重受惠。新北輔選人士觀察，沈伯洋日前合體蘇巧慧出席「北新莊聯合競選總部成立大會」，現場湧入原本不熱衷政治的民眾，許多人為了一睹沈伯洋風采而來，也順勢看見蘇巧慧的政策願景與誠懇態度；此外，兩人過去合體拍攝的影片，也因這波熱潮重新浮上檯面，不少網友紛紛刷一波留言，「因為沈伯洋，被演算法推播過來」，成功替蘇巧慧打破同溫層壁壘。外溢效應最顯著的基隆與宜蘭，同樣戰火猛烈。基隆輔選人士坦言，童子瑋民調自9月以來起一路與對手拉近，近期也在數份民調中微幅逆轉超車。他觀察，基隆有不少跨區到雙北就業的通勤族，因此台北所發生的政治事件，具有一定影響力，許多選民在「洋流」效應發酵後，讓不少原本不關心選情的民眾注意到童子瑋，更產生「在基隆無法投給沈伯洋，那就投給童子瑋」的投射心理。該人士提到，基隆選民結構長期「藍大於綠」，綠營支持者過去表態意願相對保守，但這波「洋流」吹進基隆後，不僅泛綠表態率大增，連年輕人、中間選民也開始聚焦選情，地方更高度期待沈伯洋前來站台。他強調，選前一個月，團隊將乘勝追擊，同步強化組織與議題論述，力拚跨出同溫層、爭取中間選民極大化。宜蘭輔選要角則分析，「洋流」影響最深的是40歲以下的年輕選民，年輕人忙於工作或旅外，投票意願普遍偏低，若選戰缺乏共鳴，投票率往往難以拉高。他以宜蘭縣為例，過去兩屆縣長選舉投票率僅約六成五，低於平均水準，若能洋流外溢、帶動返鄉投票，讓投票率拉高至七成到七成三，就能重現當年蔡英文連任總統、以及林聰賢連任宜蘭縣長時的投票率。該人士指出，選戰進入最後的衝刺期，期盼「洋流」趁勝追擊，將外溢效應持續擴散至新北、基隆、桃園、宜蘭、新竹縣等周邊縣市；他進一步透露，近一個月來，競選總部頻頻接獲民眾探詢沈伯洋的動態與活動安排，若能順勢將這股高人氣轉化為實質選票，勢必能拉抬返鄉投票，有助於衝高投票率。至於桃園戰局，桃園輔選人士坦言，黃世杰起初因知名度偏低，綠營基本盤未能完全歸隊，所幸隨著「洋流」外溢發酵，加上「雙總統」（蔡英文、賴清德）頻繁壓境拉抬下，近期民調已大幅縮小差距。輔選人士提到，桃園整體結構向來「藍大於綠」，黃世杰的本陣在沿海區，而北桃選民結構雖對綠營相對友善，但黃在當地的知名度仍有待開拓，因此在最後衝刺階段，團隊將戰略鎖定在「強攻北桃、突圍都會區」，力求在最後一哩路逆轉勝。