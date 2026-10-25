我是廣告 請繼續往下閱讀

◼︎台北市10月26日停水範圍

▲台北市10月26日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月26日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月26日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市10月26日停水範圍

▲新北市10月26日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月26日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月26日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市10月26日停水範圍

▲桃園市10月26日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣10月26日停水範圍

▲雲林縣10月26日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，10月26日（週一）在總共4縣市部分地區將實施停水，原因包含舊管線汰換、漏水調查等，在雲林縣還有時間長達10小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市10月26日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：10月26日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：大東路170號、84巷19號、文林路251號至440號、255巷、404巷、福德路8號及貼單用戶(直接用水戶:停水79戶)🕦影響時間：10月26日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區中山區：中山北路2段11巷、南京東路1段1巷(直接用水戶:停水26戶)🕦影響時間：10月26日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：光華路28號、30號；國泰街３號至10號；凱旋路47號至58號；華岡路59巷1號、5-1號；東山路25巷81弄99號至106號及貼單用戶(直接用水戶:停水39戶)🕦影響時間：10月26日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區新店區：安成街(安德街至安康路2段)(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：10月26日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區永和區：竹林路66巷(直接用水戶:停水3戶)🕦影響時間：10月26日11時至15時(共4小時)📍停水地區新店區：三民路98-5號至142號、中正路337號至341號。(直接用水戶:停水7戶)🕦影響時間：10月26日09時至15時(共6小時)停水原因：重大民生污水工程📍停水地區平鎮區：中豐路、新富一~五街、環南路二段。🕦影響時間：10月26日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區東勢鄉：安西路、新坤路、永安路。臺西鄉/安西路、永安路、三和社區。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。