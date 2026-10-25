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▲僑務委員親上火線駁斥藍白指控用公款替徐佳青辦歡送慶生會。（圖／記者陳威叡攝）

僑務委員會議行之有年 僑委：現場生日祝福未增加額經費

遭控公帑辦歡送慶生會 僑委：保留依法維護自身權益

藍白近來猛攻僑委會用公帑幫前委員長徐佳青辦歡送慶生會，對此14位僑務委員今（25）日親上火線召開記者會，說明惜別晚宴邀請徐佳青出席，是回應逾百位僑委連署邀請意願，強調現場生日祝福安排未額外支用公務預算，也未增加額外經費支出。記者提問正式會議辦「歡送慶生會」妥當嗎？僑委薛雅俶則表示這是先入為主的問題，這是行之有年的惜別晚宴，提及僑委在國外遭受中共打壓處境非常困難，不禁哽咽落淚，喊話大家要想想，一直打壓僑委會帶風向，誰是最後的受益者。今日有14名僑委親上火線召開記者會，對於惜別晚宴一事，是依僑委會官方沿革，全體僑務委員會議自1981年起召開，持續作為政府與海外僑界交流、聽取建言及推動僑務工作的重要機制。而依現行《僑務委員會組織法》規定，僑委為無給職。這是一份榮譽，更是一份責任，而非特權。 多年來，全球僑務委員投入時間、專業、人脈與個人資源，協助海外僑胞、推動文化教育、支持僑校與僑生、促進國際交流及民間外交，並在僑胞遭遇急難時提供協助。許多工作仰賴長期投入與無私奉獻，並非一紙聘書所能概括。支持社會監督僑務制度及公務資源的使用，但也反對在事實尚未完整釐清前，就以片面標籤否定所有委員的付出，甚至將整個海外僑界簡化為特權享受的群體。此外，僑務委員會議是長期運作的制度性會議，目的在於匯集全球各地的僑情、經驗與建言，促進政府與海外僑界的溝通，並研商僑務發展方向。全球僑務委員為參與會議，往往必須跨越洲際、經歷長途飛行與轉機，調整工作及家庭安排，將海外第一線的經驗帶回台灣。這些付出應受到尊重，同時，涉及公務資源的支出，也理應符合預算規範與行政程序。對於本次會議涉及的機票補助、住宿、場地、設備、餐飲及相關活動經費，支持依核定預算、實際支出與核銷紀錄逐項檢視，並接受合理監督。針對惜別晚宴，僑委會已公開說明，邀請徐佳青出席，是回應逾百位僑務委員的連署邀請意願，現場生日祝福安排未額外支用公務預算，也未增加額外經費支出。認為相關說明應以正式資料為依據，讓社會充分了解經費來源、支出項目與活動性質。惜別晚宴的安排與整體會議經費應分別檢視，不宜混為一談，更不應以單一活動的爭議，直接否定所有僑務委員會議的公共價值。支持監督，也支持透明，要求的不是免於檢視，而是讓每一項質疑都有事實依據，讓每一項說明都能接受檢驗。至於惜別餐會的安排應回歸事實，惜別餐會的意義，在於向服務屆滿的僑委致意，感謝長年投入，並延續委員之間的情誼與合作。對於長期共同參與僑務工作的人而言，任期的結束不代表服務的終止。彼此表達感謝、祝福與勉勵，本身並不應被直接視為不當行為。然而，凡涉及公務活動的安排，都應符合相關規範，並接受合理檢視。若有疑問，應以活動紀錄、預算資料及實際支出釐清，若有不妥，也應據實檢討改進。反對的不是提出疑問，也不是監督政府，而是在事實尚未完整釐清前，就以情緒化標籤取代查證，進而損害參與者的名譽與整體僑務制度的公信力。最後強調海外僑界來自不同國家，具有不同的政治立場與人生經歷，但許多人長年以實際行動支持台灣，推動文化、教育、經貿及民間交流，協助臺灣與世界建立更緊密的連結。這些努力不應因政治立場不同而被任意否定，也不應因個別事件的爭議，就抹煞整個海外僑界長年累積的貢獻。民主社會容許不同意見，也必須容許對政府提出批評。但民主監督同樣需要尊重事實、重視證據，並兼顧個人名譽與公共責任。呼籲媒體以理性、查證與負責任的態度面對本次爭議，避免以未經充分查證的資訊或標籤化言論，擴大對立、傷害僑界團結。最後提出兩項訴求，首先是呼籲相關媒體落實查證責任，及時更正錯誤資訊。對於涉及僑務委員會議、惜別晚宴及經費使用的報導，應完整呈現相關資料、活動性質與主管機關說明。若有具體事實錯誤或重要資訊不完整，應及時查明並予以更正，讓社會獲得客觀、平衡的資訊。第二，要求相關人士及媒體，就經查證屬實的不實指控，公開澄清並負起應有責任。對於經查證確有錯誤，且足以損害個人或群體名譽的具體言論，要求相關人士及媒體公開澄清，如已造成名譽損害，應作出適當道。對於可能涉及違法的情事，相關委員亦保留依法維護自身權益的權利。強調監督政府是民主社會的重要機制，但監督不能取代查證，批評不能取代證據。對於合理的質疑願意面對，對於經查證的錯誤要求更正，對於不當的名譽侵害，也會依法維護自身權益。而有記者提問正式會議辦「歡送慶生會」妥當嗎？薛雅俶反駁稱，表示這是先入為主的問題，這是行之有年的惜別晚宴，提及僑委在國外遭受中共打壓處境非常困難，不禁哽咽落淚，喊話大家要想想，一直打壓僑委會帶風向，誰是最後的受益者。