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傳奇工作室BioWare劃下句點！轉向公司其他職位

▲EA宣布《質量效應》系列作終止開發計劃。圖為《質量效應》系列作品《質量效應：仙女座》。（圖／翻攝自網路）

裁員逾400職位！未來以知名IP大型動作冒險遊戲為主

美商電玩巨擘美商藝電（Electronic Arts, EA）近期宣布重大組織調整，將裁撤全球約3%員工，約400多個職位，同時正式關閉旗下老牌傳奇遊戲開發商BioWare，其開發中的《質量效應》（Mass Effect）系列新作也已確認終止。這是EA從今年夏季完成私有化交割並自那斯達克（NASDAQ）除牌下市以來，首次進行的大規模業務整頓。BioWare擁有超過30年的開發歷史，2007年被美商藝電收購後，已在旗下營運近19 年。團隊過去曾打造出《柏德之門》（Baldur's Gate）、《無冬之夜》（Neverwinter Nights）、《星際大戰：舊共和國武士》（Star Wars: Knights of the Old Republic）、《闇龍紀元》（Dragon Age）、《質量效應》及《聖歌》（Anthem）等多款經典作品。但EA決定不再繼續推動新的《質量效應》開發專案，並且關閉BioWare工作室及其位於加拿大愛德蒙頓的據點，預計約有50名BioWare員工受到衝擊。EA 總裁Cam Weber與總裁兼營運長David Tinson在給員工的備忘錄中坦言，過去數月公司深入審視了營運架構與市場定位，並強調做出關閉BioWare的決定不是輕易的決定。EA官方也表示，將全力協助受影響的BioWare員工於公司內部尋求其他轉職機會。以EA先前公布的1萬4500名全球總員工人數估算，這波3%的組織精簡，預估波及400多個職位，代表EA未來將把資源集中於「數量更少、規模更大」的動作冒險遊戲與知名IP，像是《漫威鋼鐵人》（Marvel's Iron Man）、《星際大戰絕地》（Star Wars Jedi）、《戰地風雲 6》（Battlefield 6）等。分析人士指出，EA此舉雖然出自成本控管與營運方向的調整，但對以敘事為導向的角色扮演遊戲（RPG）產業釋出了強烈轉向訊號。面對漫長開發週期與高昂敘事成本，大型發行商正逐漸轉向具備成熟電影或漫畫版權、回報預期更明確的動作冒險遊戲。