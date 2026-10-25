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英國經典兒童故事角色「小熊維尼」（Winnie-the-Pooh）今年滿100歲，近日傳出小熊維尼原版玩偶可能從美國的博物館回歸英國的呼聲，意外掀起一場搶熊風暴。根據美聯社報導，英國駐華盛頓大使館週四出面闢謠，澄清爭取將包含這隻小熊維尼在內的絨毛玩偶收藏送回英國的傳聞。這批玩偶原屬英國作家A.A.米恩（A.A. Milne）的兒子、也就是真實生活中的「羅賓」（Christopher Robin）於1920年代所擁有，更是米恩創作這部風靡全球經典童書的靈感泉源。英國大使館在社群媒體發文表示，「如果維尼想短期回英國走走，大門隨時為牠敞開；但無疑地，維尼和夥伴們在紐約公共圖書館裡得到了極佳的照料。」適逢小熊維尼今年迎來百歲誕生，《華盛頓郵報》上週報導了一項爭取讓這隻泰迪熊返鄉的行動，隨後便傳出維尼可能要換個新家的風聲。1921年，米恩在倫敦哈洛德百貨（Harrods）買下維尼，作為兒子一歲的生日禮物。數十年後，這批玩偶被送到美國展開全美巡展；達頓童書出版社（Dutton Children’s Books）隨後於1987年正式將它們捐贈給紐約公共圖書館。當被問及英國大使館的聲明時，紐約公共圖書館公關總監葛雷斯（Melissa Grace）表示，他們非常期待共同慶祝小熊維尼的週年紀念，並誠摯邀請大眾免費參觀展覽。葛雷斯在聲明中指出，「克里斯多福羅賓的童年玩具，是本館聞名遐邇的兒童文學典藏中不可或缺的基石。」她並補充，館方已為週年策劃了豐富活動，包括免費贈送3000本圖書。《華盛頓郵報》上週報導提到，身兼作家、同時也是米恩生前好友的布蘭德斯（Gyles Brandreth），曾在兩年前代表卡蜜拉王后前往紐約，試圖將維尼帶往白金漢宮，但他透露，圖書館對此完全不感興趣。這也不是這批玩偶首次傳出「搬家」討論。1990年代末期，時任英國工黨議員鄧伍迪（Gwyneth Dunwoody）便曾在國會提出質詢，要求英國文化大臣說明安排迎回該收藏的計畫。鄧伍迪當時向記者表示：「就像希臘人想討回埃爾金石雕（Elgin Marbles）一樣，我們也想把小熊維尼和牠所有優秀的夥伴們要回來。」