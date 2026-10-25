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挪威國際足球巨星哈蘭德（Erling Haaland）過去就透露自己是一名射擊遊戲《決勝時刻》的資深玩家，近期他和國外饒舌歌手Aitch一起試玩《決勝時刻》系列最新作《決勝時刻：現代戰爭4》，在遊戲過程中哈蘭德還自曝，自己就是許多玩家最討厭的「伏地魔」，因為他最常用的遊戲方式，就是躲藏起來襲擊其他玩家。哈蘭德在體驗《決勝時刻：現代戰爭4》時表示，一進入遊戲世界馬上湧現了濃厚的懷舊感，讓他想起童年玩遊戲的美好回憶。在與饒舌歌手Aitch互動時，哈蘭德甚至忍不住表示，「說出來有些尷尬啦，但我最常用的打法就是當一個『伏地魔』，就是許多玩家討厭的那種人」。哈蘭德除了喜歡使用伏地魔打法，也分享了他對遊戲社群氛圍的喜愛，他提到，自己最享受的就是能和善良且好相處的人們一起遊玩《決勝時刻》，「這樣就能度過一生最美好的時光。」最後，哈蘭德在這場與Aitch的遊戲對決中收下勝利，在獲勝後的瞬間，哈蘭德變成興奮的大男孩，開心直呼：「雖然我昨天進了兩球，但現在這個感覺也很棒！」事實上，哈蘭德在過往的其他專訪中就曾多次透露自己是《決勝時刻》的資深老玩家，平常也會接觸《要塞英雄》等其他知名遊戲，這也代表全球玩家在連線配對時，隨時都有可能在遊戲戰場上，碰見這位身價不凡的足球超級巨星。